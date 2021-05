Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster

Neuauflage mit ihren nervigen Zufallskämpfen, Balance-Schwankungen und Speichereinschränkungen kaum noch zeitgemäß.

Ich mag es generell nicht wenn man Worte wie "zeitgemäß" in diesem Kontext äußert, als wären diese Eigenschaften universell schlecht und durch etwas besseres abgelöst worden. Also Balance-Schwankungen generell findet man nicht nur in alten Spielen ich würde sogar fast das Gegenteil behaupten, in neueren Spielen wird man seltener eine gute Balance finden, weil eine gute Balance schlichtweg kein gutes Mainstream Verkaufsargument ist, da geht es eher um Schauwerte und schon Serien wie Pokemon oder The Legend of Heroes zeigen sehr deutlich dass das einen Großteil der Spieler eigentlich egal ist. (zumindest wenn sie zu Seiten der Spieler sind)Speichereinschränkungen sind generell absolut nicht was man ankreiden sollte, nicht wenn man hier einen lupenreinen Dungeon-Crawler spielt, der eben auch den Fokus auf Ressourcenmangement und situative Spannung legt, jeder Zeit speichern zu können würde doch einen Großteil dieser Anspannung zunichte machen. Zu glauben dass manuelle Quicksaves eine überlegenere Designentscheidung darstellen finde ich vermessen und würde bei vielen Spielen eine Menge Potenzial untergraben. Bei Dark Souls kreidet man doch auch nicht an dass man vor jedem Gegner erst mal einen Save setzen kann oder nicht?Last but not least Zufallskämpfe. Zufallskämpfe sind auch einfach nur eine Eigenart und keine technische Einschränkung, im Gegensatz zu sichtbaren Gegnern kann man Zufallskämpfen NICHT entrinnen, die Fluchtoption wird damit sehr viel gewichtiger und man muss abwägen ob man eine fehlgeschlagene Flucht riskiert oder doch lieber den Rest seiner Ressourcen für das bekämpfen der Gegner investiert. Das zwanghafte konfrontieren mit Feinden sorgt letztlich für eine völlig eigene Dynamik, würde man all diese Aspekte am Spiel ändern, wäre es nicht mehr das Spiel was es mal war.Ich finde das schade dass man mittlerweile eine Blaupause im Kopf...