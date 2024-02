Final Fantasy 7: Rebirth – Der zweite Akt eines großen Epos

Dieser Anblick bietet sich euch, bevor ihr die ersten Schritte in der großen und (fast) offenen Welt von Final Fantasy 7: Rebirth unternehmt.

Diese Szene begegnete euch im 2020er Remake in Clouds Visionen schon häufiger. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nun zu Beginn des Spiels.

Raus aus der Stadt, rein in die Natur

Die wunderschöne und fast verträumte Startregion stimmt euch schon mal darauf ein, was ihr optisch vom Spiel erwarten könnt.

Wieder Fremdscham-Flut vom Reißbrett?

In Costa del Sol könnt ihr für Cloud und seine Begleiterinnen Strand-Outfits freispielen. Für Aerith habe ich das etwas züchtigere gewählt...

Mysteriös, wortkarg und kühl. So kennen wir Cloud und diese Charakterzüge kann er auch in FF7: Rebirth nicht ganz ablegen.