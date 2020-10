So stilvoll wird einem der Rallyesport selten ans Herz gelegt: Von stimmungsvollen Elektro-Schwingungen lässt man sich durch ein minimalistisches Kunstwerk treiben, während historische Boliden über Sand, Schnee und Schotter röhren. Lasst euch von der Vogelperspektive nicht täuschen, denn das anspruchsvolle Fahrverhalten hat mit Micro Machines nicht viel gemein. Was ihr sonst noch über art of rally wissen müsst, haben wir im Test des hübschen Indie-Racers herausgefunden.

Auf 60 Strecken geht man an den Start, die zu unterschiedlichen Tageszeiten und unter dem Einfluss verschiedener Witterungsverhältnisse teils zum Träumen einladen.

Neben der Schwierigkeitsstufe könnt ihr festlegen, wie stark der Wagen Schaden nimmt. Dass der Motor raucht, passiert allerdings selten und fast nur auf den schwersten Einstellungen.

Die Geschichte der Rallye dient hier als klassische Karriere. Geht man zunächst nämlich in den gemächlichen Vehikeln der Gruppe 2 an den Start, steigt man anschließend in Cockpits der Gruppen 3, 4, B, S und A. In jeder Gruppe absolviert man dabei fünf unterschiedlich lange Rallyes auf vom Zufall bestimmten Strecken, bevor man Zugang zur nächst höheren Gruppe erhält. Dabei schaltet man neue Fahrzeuge und Lackierungen frei, die ebenso wie die verschiedenen Leistungsklassen mit einer knappen Zusammenfassung ihrer Besonderheiten im Rahmen der Rallye-Geschichte vorgestellt werden.Denn Dune Casu, der schon für Absolute Drift verantwortlich zeichnet, mag nicht nur Motorsport abseits fester Rennstrecken, sondern widmet den querstehenden Autos diesmal quasi eine Art Gedenkprägung. Lizenzen stehen ihm dafür nicht zur Verfügung; art of rally macht um sein Dasein als überschaubares Indie-Projekt keinen Hehl. Trotzdem sind sämtliche Fahrzeuge samt Lackierungen als Abbilder ihrer Originale eindeutig zu erkennen und auch die Rallyes selbst finden in vertrauten Ländern wie Norwegen, Japan, auf Sardinien oder in Deutschland statt.Interessanterweise handelt es sich dabei übrigens um recht umfangreiche offene Areale, in denen Casu jeweils mehrere Kurse abgesteckt hat und auf denen es sogar regnen oder schneien kann. Dadurch gibt es eine beachtliche Anzahl an Strecken bzw. Herausforderungen, die man auch im einzelnen Zeitfahren meistern kann, wobei sämtliche Ergebnisse in Ranglisten eingetragen werden, wo man seine Rekorde wiederum mit den weltweit besten und denen der Freunde verglicht. Auf einer vermutlich vom Zufall bestimmten Strecke darf man sich täglich zudem genau einmal mit anderen Spielern messen und auch eine wöchentlich wechselnde Rallye steht zur Verfügung.Richtig gut gefällt mir zudem, dass man jedes Areal und jeden Wagen in aller Ruhe kennenlernt, indem man beim freien Fahren ohne Streckenbegrenzungen die kompletten Umgebungen kennenlernt. Anreize das zu tun findet man im Sammeln von Objekten, über die man u.a. neue Musikstücke freischaltet. Spätestens hier könnte man sich auch die Zeit nehmen im Fotomodus Schnappschüsse von Fahrzeug und Umgebung aufzunehmen. Immerhin sieht art of rally stellenweise schlicht famos aus. Obwohl ständig neue Objekte bzw. Details ins Bild platzen, laden die stilisierten Wälder, Berge und Dörfer bei Tag wie bei Nacht und sowohl am Morgen als auch im Abendrot zum Träumen ein.Die Aufmachung ist aber nicht die einzige Besonderheit des Spiels, denn großes Augenmerk hat Casu auch auf das Fahrverhalten der sehr unterschiedlichen Boliden gelegt. Die knattern nicht nur verblüffend überzeugend über lose und geteerte Steine, sondern sind auch so anspruchsvoll zu fahren, dass man mit „Augen zu und durch!“ nicht weit kommt. Stattdessen sollte man gefühlvoll aufs Gas steigen, um beim Beschleunigen am Kurvenausgang keine Pirouette in den Asphalt zu brennen. Auch das Lenken erfordert Feingefühl, wenn man nicht ständig abseits der Fahrbahn unterwegs sein will.Art of rally ist weit davon entfernt eine Simulation zu sein. Dazu haben die Vehikel zu wenig Gewicht, was man u.a. bei seltsam langen Sprüngen merkt. Auch Unfälle haben oft physikalisch... überraschende Auswirkungen. Sprich, art of rally berechnet nicht auf aufwändige Art das Zusammenspiel zwischen Gummi und verschiedenen Bodenbelägen – es ahmt lediglich auf ebenso einfache wie überzeugende Art das ständige Rutschen und Drehen nach.Und dabei spürt man leider auch, warum die Vogelperspektive für anspruchsvolle Rennspiele denkbar schlecht geeignet ist: Obwohl man stets gefühlvolle Eingaben und Korrekturen vornehmen muss, erkennt man von weit oben oft erst spät, wann diese eigentlich notwendig wären. Es gibt zwar eine Vielzahl an Kameras, die man zudem so einstellen kann, dass sich der Blick immer mit dem Auto dreht. Trotzdem fällt es mir ohne Blick aus dem Cockpit schwer, kleine Änderungen des Fahrzeugs in Relation zum Horizont schnell genug wahrzunehmen. Die volle Kontrolle fehlt leider – was bei einem kleinen Spiel wie diesem nicht fatal, in einem fordernden Racer aber durchaus bedauerlich ist.Ich wünschte, man könnte zumindest die Lenkung so einstellen, dass der Wagen beim behutsamen Bewegen des Analogsticks weniger stark versetzt und man dadurch etwas mehr Kontrolle hätte. Gleichzeitig könnte der höchste Schwierigkeitsgrad gerne eine Idee kniffliger sein, denn auch wenn das Erreichen des Gesamtsieges keine Selbstverständlichkeit ist, erreicht man das Podium viel zu leicht. Spätestens bei schlechten Witterungsverhältnissen sieht die Konkurrenz oft keinen Stich mehr.