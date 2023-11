Coral Island macht euch zum Bauern, der teilweise eher untypische Aufgaben für eine Farmsimulation übernehmen muss. Spieler erwartet eine hübsche 3D-Welt in einem Städtchen am Meer, die unter Wasser einige Überraschungen bietet. Kürzlich wechselte der Titel aus dem Hause Stairway Games vom Early Access zur Vollversion, weshalb wir einen genaueren Blick in die kleine Küstenstadt geworfen haben und es euch nun im Test vorstellen.

Liebevolle Gestaltung mit vielen Details

Manchmal reite ich zum Ziel, um die hübsche Gegend nicht zu verpassen.

Ärztin Yuri im Winter-Look. Selbst hier sind ihre Tattoos am Hals und ihr Nasenpiercing gut sichtbar, von den grünen Haaren mal abgesehen

Helfen, wo ihr könnt

Jedes neue Item wird erstmal dem Museum gespendet, um den Rang der Stadt zu verbessern.

Die Story führt euch auf eine, wo ihr der neue Farmer seid und einen Hof betreibt. Ähnlich wie bei Genre-Kollegen nimmt euch der Bürgermeister in Empfang und sorgt dafür, dass ihr euch erstmal den Nachbarn vorstellt. So dreht ihr zunächst eine Runde um die Insel und entdeckt die wunderschöne 3D-Grafik, die mit vieldaherkommt. Besonders bei der Inneneinrichtung scheinen sich die Entwickler viel Mühe gegeben zu haben, da man unzählige Kleinigkeiten entdecken kann. Drinnen ist nicht penibel aufgeräumt, sondern mit herumliegenden Gegenständen und kleinen Deko-Elementen ausgestattet.Auch die NPCs stecken voller Einzelheiten, wenn ihr sie anklickt, um einen Dialog zu starten. Dann erscheint neben dem Gesagten einund ihr erblickt das grandiose Charakter-Design in voller Pracht. Zudem setzt Coral Island auf. Ihr begegnet Menschen mit schwarzer und weißer Hautfarbe, einer hat eine Armprothese und die renommierte Ärztin der Insel hat grüne Haare, Piercings und Tattoos.Nach wenigen Ingame-Tagen bekommt ihr dann die erste Gelegenheit, abzutauchen und einen Blick auf diezu werfen. Hier erwartet euch ein starker Kontrast: Während an der Oberfläche alles so toll aussah, liegt im Meer nur Müll herum und dem Korallenriff geht es sehr schlecht. Grund dafür ist ein Öl-Problem.Ihr seid der Held in der Geschichte und fungiert als. In dem Städtchen wird nämlich schnell deutlich, dass die Bewohner ebenfalls darunter leiden, dass das viele Öl die Unterwasserwelt zerstört hat. Es gilt als ehemals beliebter Ort, doch wegen der Krise ist die, das örtliche Museum leer und die Nachbarn unglücklich. Ihr sollt die Wertung, die anfangs bei einem F, also einer glatten Sechs, liegt, wieder hochschieben. Das gelingt, indem ihr Items ans Museum spendet, Quests erfüllt und Aufgaben für die Nachbarn erledigt. Zu manchen davon kann man zudem eine romantische Beziehung aufbauen, später sogar heiraten und eine Familie gründen.Doch das ist noch nicht alles. Das Spiel versucht sich auch in anderen Bereichen und verfolgt mehrere. Dabei ist mir teilweise kaum ersichtlich, wie die zusammenpassen sollen. Eine Mine darf natürlich, wie bei den Kollegenoder, nicht fehlen. Hier müsst ihr vier unterschiedliche Riesen, die versteinert wurden, befreien, indem ihr den Grund der jeweiligen Mine erreicht. Dafür kämpft ihr euch durch 40 Ebenen und sammelt jeweils ein unterschiedliches Erz ein, dessen Wert sich steigert.Auch eine Göttin verlangt nach Aufmerksamkeit und stellt unterschiedliche Schreine mit Forderungen auf, die man erfüllen kann und eine kleine Belohnung dafür erhält. Ähnlich wie beim Gemeindezentrum in Stardew Valley muss ich hier saisonale Feldfrüchte, Fische und Handwerkserzeugnisse hinbringen, um die Bitten zu erfüllen und eine Belohnung zu erhalten.erscheint mir das allerdings nicht, weil ich teilweise Gegenstände erhalte, die ich auch kurz selbst craften oder im Laden für wenig Gold kaufen kann.