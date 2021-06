Nach der Premiere auf Apple Arcade ist Lego Builder's Journey in homöopathischer erweiterter Form auch für PC (Epic Games Store & Steam) sowie Switch veröffentlicht worden. In dem minimalistischen, aber gerade auf dem PC unglaublich gut aussehenden Rätselspiel müssen Lego-Steine in kleinen Diorama-Szenarien platziert werden. Ohne Text und Sprache wird zudem eine kleine Geschichte erzählt, die leider endet, wenn man gerade erst mit dem Spiel warm geworden ist ...

Switch-Version: Wie kann man aus Lego-Steinen eine sinnvolle Brücke bauen?

PC: Auch in düsteren Umgebungen darf gerätsel werden. Natürlich nicht ohne Light Brick.

PC (RTX ON): Besonders die Reflexionen und die Schatten fallen bei dem Raytracing ins Auge.

Ja, in Lego Builder's Journey geht es tatsächlich darum, mit Lego-Steinen etwas Sinnvolles bzw. sogar Kreatives zu bauen und Hindernisse in Puzzleform zu überbrücken. In mehr als 60 3D-Dioramen gilt es, einen Weg für die Hauptfigur mit Lego-Teilen zu bahnen, damit sie ihr Ziel auf der anderen Seite des Levels erreicht. Zunächst folgt man einer Elternfigur, später rückt etwas anderes in den Mittelpunkt, das aus Spoiler-Gründen nicht weiter ausgeführt werden soll. Dabei gelingt es den Lego-eigenen Entwicklern von "Light Brick" sogar, eine kleine, feine und emotional aufgeladene Geschichte völlig ohne Text, Sprache und erhobenen Zeigefinger zu erzählen. Und klar kann das Spiel, auf dem quasi überall der Lego-Schriftzug zu lesen ist, auch als Werbespiel für den dänischen Bauklotzhersteller verstanden werden, aber im Mittelpunkt stehen tatsächlich das kreative Rätsel- und Bauerlebnis (was Lego in den realen Sets übrigens besser fördern könnte) und die kleine Story.Das Spiel beginnt mit dem Bau einer Sandburg an einem Strand - stilecht besteht alles in der Welt aus Lego-Steinen, sogar die Wellen, Schlammpfützen oder Flüsse. Es müssen (meist wenige) ausgewählte Lego-Steine aus der Umgebung aufgenommen und neu platziert werden. Das ganze Diorama kann man aber nicht auseinandernehmen. Nach der Sandburg muss man der Elternfigur in mehreren Levels durch die Lego-Wildnis folgen. Dazu platziert man orangefarbene Steine im Level und die Figur zeigt glasklar vor der Platzierung der Steine an, ob sie dahin springen kann oder nicht. Nach dem Wildnisausflug inkl. Camping geht es weiter in das heimische Klötzchenhaus, bevor man in technischere und düstere Levels gelangt. Anfänglich dreht sich alles nur um die Platzierung von Steinen, später kommen farbliche Abstimmungen, kreatives Bauen, Licht und etwas Koordination sowie Timing ins Spiel. Lego-Steine können übrigens nicht unter andere Lego-Seite, die überstehen, geknipst werden. Hier ist die Konnektivität zwischen den Steinen eingeschränkt.Bei einigen Rätseln ist der Weg nicht linear vorgegeben. In einem "Skating-Level" dürfen z.B. die Steine frei gewählt werden, mit denen man einen Fluss überwinden muss. Die unterschiedlichen Bauteile treiben praktischerweise auf diesem Fluss und manchmal spuckt eine andere Figur nützliche oder unnütze Teile aus. Im weiteren Verlauf werden die Rätsel komplexer, bis am Ende auf mehreren Ebenen gewerkelt wird. Übrigens: Hilfestellungen oder konkrete Ingame-Tipps gibt es nicht, falls man einmal auf dem Klötzchen-Schlauch stehen sollte. Der einzuschlagende Lösungsweg ist aber meist ersichtlich.Das große Manko des Spiels um die liebevoll gestalteten Rätsel-Dioramen ist die Spielzeit. Nach eineinhalb bis zwei Stunden hat man die putzige Geschichte durchgespielt und danach gibt es praktisch nichts mehr zu tun. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel ausgerechnet dann aufhört, als die Rätsel langsam an Fahrt aufgenommen haben. Hier hätte es gerne mehr Levels oder einen anderen Spielmodus, z.B. eine Kreativ-Variante zum Basteln oder Herausforderungen (Zeit, Anzahl Steine etc.), geben dürfen.Die Steuerung auf dem PC ist etwas gewöhnungsbedürftig, um die Steine aufpicken, drehen und platzieren (Maustaste länger gedrückt halten) zu können. Mehr als die Maus braucht man für die Lösung der Rätsel nicht. Auf der Switch bewegt man die Steine mit dem Digikreuz oder dem linken Stick, während man das Anheben/Drehen/Absetzen mit einer Taste betätigt. Alternativ wird eine Touch-Screen-Steuerung auf der Nintendo-Konsole geboten. Man bewegt Steine, indem man sie mit gehaltenem Touch über das Display zieht. Wenn man den Finger eine Weile nicht bewegt, wird der Stein abgelegt, aber man sieht aufgrund der Darstellung nicht immer schnell bzw. genau genug, wo sich ein Stein gerade befindet, weshalb die häufig irgendwo landen, wo man sie gar nicht haben will - ein kleines Manko der Touch-Steuerung.Die liebevoll zusammengebauten Szenarien sehen auf der Switch gut aus und laufen entsprechend ordentlich. Die PC-Version kann dank höherer Auflösung und besserer Grafikqualität stärker punkten, vor allem die Raytracing-Integration bietet bei dem Spiel einen klaren Mehrwert. Die komplette Beleuchtung, Schattenwurf, Reflexionen und die Umgebungsverdeckung (Objekte verdecken Objekte) werden via Raytracing realisiert.Im Vergleich zur "normalen Version" sind vor allem die genaueren und schärferen Reflexionen (unterstützt durch das physikalisch basierte Rendering auf Basis der Materialien), die exakteren Schatten (zwischen den Steinen) und die bessere Beleuchtung in kleinen Ecken zu erkennen. Neben Control Call of Duty: Black Ops Cold War und der Metro Exodus PC Enhanced Edition ist Lego Builder's Journey aktuell das Vorzeigespiel für Raytracing-Grafik der Marke "RTX ON", wobei die Hardware-Anforderungen schon so hoch sind, dass man auf hohen Auflösungen an DLSS nicht vorbeikommt. Selbst mit einer RTX 3080 Ti ist in 4K die Nutzung von DLSS Pflicht und auf anderen RTX-Karten ebenfalls. Performance-Benchmarks auf Nvidia-Grafikkarten und Vergleiche zur Grafikqualität mit Raytracing an/aus findet ihr hier . Es ist übrigens das erste Spiel auf Basis der Unity-Engine, das Raytracing unterstützt.