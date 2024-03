Dragon's Dogma 2: Ein neuer Angriff auf den RPG-Thron?

Drachen sind im Reich Vermund eingefallen! Könnt ihr als Erweckter dieser Bedrohung Herr werden?

Individualisierung bis in die Haarspitzen

Im Charaktereditor könnt ihr euch richtig austoben - von den einzeln gestaltbaren Augen bis zum Farbverlauf der Haare.

Im vergangenen Jahr gewann mitein klassisches RPG den Award zum Game of the Year, das dieses Genre in viele Aspekten revolutioniert und viele Gamer beeinflusst hat. In diesem Jahr konnte mit dem JRPGeines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten in Form eines Remakes eine Renaissance feiern. Natürlich ist Dragon’s Dogma 2 nicht mit diesen Spielen zu vergleichen und hat wahrscheinlich auch andere Ansprüche. Dennoch muss man als, um die Spielerschaft zu begeistern und gegebenenfalls neue Fans für sich zu gewinnen. Dementsprechend neugierig war ich, nachdem ich die ersten Videos gesehen hab. Große Gegner mit mythologischem Einschlag, das Kämpfen in einer Gruppe mit offensichtlich verschiedenen Klassetypen, eine optisch ansprechende Welt: Ich war gespannt, was mir Dragon’s Dogma 2 Neues geben könnte oder ob es sogar bekannte Gameplay-Elemente verbessern würde.Zunächst einmal gibt es einen extrem detaillierten Charaktereditor. Dieser eröffnet sich euch kurz nach der Introsequenz und dann noch einmal nach der Tutorialmission, wenn ihr in der ersten Ortschaft angekommen seid. Beim zweiten Besuch im Editor erstellt ihr euren Hauptvasallen, der euch im Laufe der Story stets. Ein interessanter Kniff von Entwickler Capcom war, diesen Charaktereditor mehrere Tage im Vorfeld schon einmal zur Verfügung zu stellen. So konnten künftige Spieler in aller Ruhe ihre Kämpfer – entweder Mensch oder die katzenartigen Biestren – bis ins kleinste Detail perfektionieren, von Haarglanz und Hautschattierungen, über einen kantigen Kiefer und Doppelkinn, bis hin zum breiten Kreuz und knackigen Gesäß. So entstanden schon einige wilde Kreationen und Adaptionen aus anderen Franchises wie Paul Atreides aus Dune, Daenerys Targaryen aus Game of Thrones oder ein verstörender Winni the Pooh. Natürlich könnt ihr aus Aberdutzenden Frisuren, Tätowierungen, Haut- und Fellfarben wählen und Kleinigkeitenbearbeiten. Die Entwürfe aus dem vorab verfügbaren Editor können im Spiel ganz einfach importiert werden. Ich bin gespannt, wann diese Vorgehensweise erstmals als kostenpflichtiger Zusatz-Content in die Videopielwelt Einzug hält.In diesem Zuge fällt mir erstmals auf, dass im Hauptmenü die Option „Neues Spiel“ fehlt. Ja, tatsächlich.und man kann kein neues Spiel anfangen. Auf der Konsole müsste man also den Spielstand manuell löschen… was ich übrigens gleich dreimal gemacht hab, weil ich mit meinem Erweckten – so die Bezeichnung des Hauptcharakters im Spiel – doch nicht zufrieden war. In Aktion und Zwischensequenzen bewegt sich die Figur dann doch noch etwas anders und Details sehen anders aus als im Editor. Ich hätte mir dort, spätestens aber beim Auftauchen meiner Hauptvasallin gewünscht, dass ich noch kurz die Option für einige Nachbesserungen hätte. Die gute Frau hat nämlich eine eher anstrengende Stimme, was sich beim Probesatz im Editor noch nicht so angehört hat.Vertont ist das Spiel übrigens ausschließlich in Japanisch und Englisch – wohlgemerkt in britischem Englisch. Das soll wohl eleganter und auf die Welt angepasst klingen. Untertitel in Deutsch könnt ihr natürlich aktivieren. Stellt euch auf jeden Fall außerdem darauf ein, dass ihrwerdet; die Vasallen (von denen ihr bis zu drei Stück haben könnt) unterhalten sich untereinander über ihre Erfahrungen in der Welt, machen euch unnötigerweise auf Leitern oder an Ladentüren geheftete Notizen aufmerksam oder geben euch fast anbiederne Komplimente. Schon nach kurzer Spielzeit ist das eher nervig als lebendigdie Option, den Vasallen den Mund zu verbieten, gibt es leider nicht.