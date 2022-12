Understatement als Lebenseinstellung: Das äußere des MIFCOM-Notebooks ist sehr unaufgeregt und stilsicher.

Leistung: Papiertiger oder rasende Raubkatze?

Ohne RGB? Ohne uns! Die sehr gute Tastatur ist mit frei einstellbaren RGB-LEDs hinterleuchtet. Das Display überzeugt ebenfalls.

In den Benchmarks für Prozessor- und Arbeitsleistung hagelt es Bestnoten: Geekbench-Ergebnisse von 1.801 Punkten und 11.829 Punkten für Einzel- und Mehrkern-Berechnungen sind ausgezeichnet, 31.426 Punkte im Passmark CPU-Test sind der höchste Wert, der bisher von einem Gaming-Notebook in dieser Disziplin im Testlabor erreicht wurde und auch die 3.230 Punkte im RAM-Test sind sehr gut. In Cinebench R23 zeigt sich ein ähnliches Bild: 1.709 Punkte im Einzelkern- und 16.237 Punkte im Mehrkerntest, wieder ein sehr gut.Erwartungsgemäß gibt sich das MIFCOM-Notebook auch in den Spielebenchmarks keine Blöße: Die erreichten Werte übertreffen alle bisher gemessenen Gaming-Notebooks. Zu Bewertung herangezogen wurden wie übliche eine Mischung aus älteren, beliebten Titeln und neueren, grafikintensiven Spielen. Getestet wurden GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 (ohne die neuen Raytracing-Optionen, um die Ergebnisse vergleichbar zu älteren Tests zu halten), Assassin‘s Creed Valhalla und Metro Exodus Enhanced Edition. Es wurden die höchstmöglichen Grafikeinstellungen gewählt und zur Benotung wurde der Durchschnitt der FPS (Bilder pro Sekunde), die im Benchmarkmodus erreicht wurden, herangezogen. Getestet wurde in drei verschiedenen Auflösungen: FullHD (1.920 x 1.080), QHD (2.560 x 1.440) und UHD (auch 4k, 3.840 x 2.160). Abgerundet wird der Testparcours durch 3DMark Time Spy Extreme als synthetischen Benchmark.In den beiden kleineren Auflösungen fliegt das Notebook nahezu durch die Tests, im Schnitt werden in FullHD 103 FPS und in QHD 77 FPS erreicht. Allerdings berücksichtigen diese Durchschnittswerte auch die „Bremse“ Metro Exodus Enhanced Edition: Das aktivierte Raytracing drückt die FPS stark nach unten. In Metro erreicht das MIFCOM-Notebook in FullHD nur knapp 53 FPS, in QHD nur etwa 40 FPS. DLSS 2.0 ist für die Messungen deaktiviert, hier ließen sich noch einige FPS finden. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in UHD: 45 FPS sind es im Durchschnitt, Metro drückt mit nur 23 FPS dank Raytracing den Schnitt nach unten. Immerhin: In Shadow of the Tomb Raider und in Forza Horizon 5 schafft das Notebook die begehrten 60 FPS in 4k – bei maximierten Grafikeinstellungen.