Prince of Persia: The Lost Crown – Kein Prinz? Kein Problem!

Die sieben Unsterblichen sind wie ein menschlicher Schutzwall, der die Feinde Persiens niederstreckt. Sie werden auch mit der Rettung des entführten Prinzen beauftragt.

Stangenschwinger Sargon

Auf der Stange in der Zange: Geschosse wie Pfeile oder Wurfmesser sind besonders fies, wenn ihr euch gerade durch die Luft schwingen wollt.

Um durch die mit Fallen und Stacheln gespickte Umgebung zu gelangen, müsst ihr euch aller Werkzeuge bedienen. Das umfasst ab und an auch mal den Bogen.

Ausgedehnte Ausgrabungsstätte

Erbeutete Zeitkristalle von Gegnern oder aus Schatztruhen könnt ihr bei Händlern für wertvolle Upgrades ausgeben. Besonders die Heiltränke solltet ihr frühzeitig verbessern.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, spielt ihr introtz des Namens nicht den titelgebenden Prinzen, sondern durchkämmt in der Rolle von Sargon die Wüste. Der aufstrebende Krieger gehört zu den sieben Unsterblichen, die sich als Elitetruppe zum Schutz von Persien verstehen und ihren Auftrag im Kampf gegen die fiesen Kuschana auch pflichtbewusst erfüllen. Leider werden ausgerechnet die Feierlichkeiten nach dem Sieg jäh von einem fürchterlichen Zwischenfall unterbrochen:und zum Berg Qaf verschleppt. Die sieben Unsterblichen heften sich natürlich direkt an die Fersen der Kidnapper und starten mit geballten Kräften eine Rettungsaktion, um den Thronnachfolger zurück in sein behütetes Leben zu bringen.Die Story von Prince of Persia: The Lost Crown ist mehr ein Aufhänger als eine treibende narrative und in die gesamte Spielzeit verwebte Kraft. Sie dient als Motivation, um Sargons Abenteuer zu rechtfertigen und bleibt, trotz der ein oder anderen Überraschung,. Ab und an erfolgt eine kleine Zwischensequenz oder Charaktere wechseln ein paar Worte, um das nächste Ziel der Reise zu definieren. Präsentiert wird das Ganze mit einer gelungen deutschen Sprachausgabe; wer mag, kann dieanwerfen, mit der ihr noch deutlich tiefer in die Atmosphäre eintauchen könnt. Wer sich für die Lore hinter den von Sargon durchstreiften Tempelanlagen interessiert, sollte Ausschau nach Sammelgegenständen halten, deren Beschreibungen zusätzliches Hintergrundwissen vermitteln.Aber wir sind ja nicht zum Lesen, sondern zumhier und deshalb kommen die Talente von Ubisoft Montpellier auch voll zum Einsatz. Sargon bewegt sich wie ein Olympiasieger durch die Welt von Prince of Persia und spielt sich so fluffig, wie man es von Genre-Königen wieodergewohnt ist. Der Unsterbliche saust wie ein Blitz durch die 2D-Level, ist dank Ausweichrutscher, Bodenstampfer und Wandsprungund erweitert sein Arsenal an akrobatischen Aktionen dann auch in kürzester Zeit durch einen Dash in der Luft – lediglich der Doppelsprung lässt zu lange auf sich warten, was minimal am sonst tadellosen Spielgefühl kratzt.Sprünge von Stange zu Stange und von Wand zu Wand gehen direkt hervorragend von der Hand und so gewinnt Sargons Moveset im Laufe des Spiels nur dazu, anstatt sich erst einmal stundenlang unvollständig anzufühlen, bis man die grundsätzlichsten Fähigkeiten freigeschaltet hat. Nichtsdestotrotz werden Metroidvania-typischeingeführt, mit denen sich dann neue Wege beschreiten lassen und von denen eins sogar mit echter Innovation punkten kann: Die Möglichkeit, ein Ebenbild von euch zu erschaffen, zu dem ihr dann jederzeit auf Knopfdruck zurückkehren könnt und so Rätsel zu lösen oder Projektilen auszuweichen,ins spielerisch sonst größtenteils konservative Prince of Persia: The Lost Crown.Zwar gibt es, die bei mir angesichts der umfangreichen Karte auch das ein oder andere Mal zum Einsatz gekommen sind und sich vor allem im späteren Spielverlauf gut für das Abhaken von verpassten Geheimnissen eignen; trotzdem sorgen eine konventionelle, aber geglückte Levelstruktur und das erwähnte Spielgefühl von Sargons athletischem Können dafür, dass ich gerne die Beine in die Hand genommen und auch bereits bereiste Wege erneut beschritten habe. In Sachen Bewegung muss sich The Lost Crown also definitiv nicht verstecken: Ubisoft Montpellier baut auf den alten Rayman-Erfolgen auf und verleiht auch Prince of Persia einTrotz der Größe sorgt ein ganz bestimmtes Feature übrigens dafür, dass ihr Geheimnisse und Wege, die euch aufgrund fehlender Fähigkeiten noch nicht zugänglich sind, nicht vergessen dürftet. Mit denkönnt ihr an beliebigen Stellen Fotos schießen, die dann als Screenshots auf der Karte gespeichert werden. So lässt sich mit einem schnellen Blick feststellen, ob ihr mittlerweile das Power-Up freigeschaltet habt, mit dem ihr an die begehrte Schatztruhe oder den glitzernden Haufen Zeitkristalle gelangt. Eine wunderbare Idee, die gerade bei dem derart Backtracking-geprägten Metroidvania-Genre ganze Arbeit leistet, und„Alle Wege führen nach Persepolis“ heißt ein bekanntes, leicht abgeändertes Sprichwort, das sich auch auf Prince of Persia: The Lost Crown anwenden lässt. Trotzwerdet ihr wie Theseus im Labyrinth mit einem Faden von A nach B geführt und steht nur selten vor der Frage, wo es als nächstes hingeht; das gilt vor allem beim, der euch klassischerweise euer nächstes Ziel auf der Karte markiert. Wer sich lieber von seiner Spürnase leiten lassen will, sollte sich derweil am Erkundungsmodus versuchen, der die entsprechenden Infos auf ein Minimum reduziert und damit für besonders neugierige Entdecker geeignet ist. Genau wie beim Schwierigkeitsgrad könnt ihr auch zwischen den beiden genannten Modi jederzeit im Menü hin- und herwechseln.So oder so lohnt sich die Erkundung:, Zeitkristalle oder Material zum Upgrade eurer Waffen verstecken sich hinter Plattformpassagen oder Kopfnüssen und warten darauf, von euch gefunden zu werden. Wer den Berg Qaf bis zum letzten Krümel leer fegen möchte, ist gut und gerne 25 Stunden beschäftigt; wer sich nur ein bisschen abseits des Weges umsieht, kommt auch inzu den Credits. Dass Prince of Persia trotz der für das Genre durchaus ansehnlichen Spielzeit nicht repetitiv oder langweilig wird, hat es übrigens vor allem den unterschiedlichen Biomen zu verdanken. Natürlich lauft ihr viel über hellen Sandstein, doch finstere Katakomben, luftige Höhen oder ein gestrandetes Piratenschiff liefern optische und dank immer wieder neuen Fallen und Herausforderungen auch spielerische Abwechslung.