Ursprünglich erschien Persona 3 in, passend zum Namen, drei Varianten: Die Standardversion schaffte es 2008 zu uns in den Westen, 2009 folgte FES mit einem rund 30-stündigen Epilog und der ein oder anderen Änderung, 2011 war dann Portable an der Reihe, das das Rollenspiel mit einer weiblichen Protagonistin und neuen Social Links ein weiteres Mal ordentlich umkrempelte. Persona 3 Reload ist nun nicht die ultimative Kombination all dieser Umstände, sondern größtenteils das klassische Erlebnis des Originals – natürlich auf Hochglanz poliert und mit einigen sinnvollen Komfortänderungen, die die Reihe in den letzten 15 Jahren so durchlebt hat. Ohne das Ursprungsspiel erlebt zu haben, aber mit Persona 4: Golden , Persona 5 Royal sowie den zahlreichen Spin-Offs im Lebenslauf, haben wir uns die Schuluniform der Gekkoukan High übergestülpt, sind den Tartarus emporgeklettert und verraten euch im Test, ob sich die Reise auch nach all den Jahren noch lohnt.

Persona 3 Reload: Die (dunkle) Stunde hat geschlagen

Die Großstadt gilt ja allgemein als Höllenpfuhl, doch während der Dark Hour nimmt das noch ganz andere Züge an.

Die erste Dark Hour überstanden, jetzt kann das Leben an der neuen Schule beginnen. Wie es der Zufall will, gehen die beiden Persona-Nutzer Junpei und Yukari auch in meine Klasse.

Kalender, Kino, Carpe Diem

Um gut mit anderen Menschen umgehen zu können, braucht es Charakter. Bei Persona wird der praktischerweise in drei steigerbaren Kategorien aufgezeigt.

Lernen in der Bibliothek erhöht mein Wissen, das Verzehren von fetthaltigen Ramen meinen Charme: Wer schön sein will, muss eben gut essen.

Jeder Social Link erzählt eine eigene, kleine Geschichte, die entweder für Lachfalten oder Tränen sorgen kann.

Bevor ich mich den grausigen Schatten stelle und die Kraft meiner Seele als Persona beschwöre, fange ich inwie in allen japanischen Rollenspielen klein an: Als namenloser Schulwechsler nämlich, dem sich auf dem Weg zu seinem neuen Wohnheim unweit der Gekkoukan High auf Tatsumi Port Island ein schrecklicher Anblick bietet. Ein bedrohlich leuchtender Mond, Blut auf den Straßen und Särge an jeder Ecke: Schon früh werde ich mit derkonfrontiert, die sich um Punkt Mitternacht entfaltet und in der die erwähnten Schatten aus ihren Löchern gekrochen kommen, um sich unbedarfte Opfer zu suchen.Es dauert auch nicht lange, da muss ich mich den finsteren Gesellen entgegenstellen und meine Mitschülerin Yukari in letzter Sekunde durch dasbeschützen, nur um anschließend von der SEES, also dempezialisiertenxtrakurrikulärenxekutionsquad, zu rekrutiert werden, die sich im Wohnheim eingenistet und dem Kampf gegen die schaurigen Kreaturen verschworen hat. Doch während ich in der Dark Hour zusammen mit meinen frisch gewonnenen Teammitgliedern einenerkunde, um die dort hausenden Schatten zu besiegen und die Ursache des mysteriösen Phänomens zu ergründen, gehe ich tagsüber meinen Pflichten als Oberschüler nach, büffele für die kommenden Klausuren und schließe Freundschaften.Obwohl der Schulalltag eine einnehmende Rolle spielt, streut das Spiel in regelmäßigen Intervallenein und hinterlässt gerade so viele Fragezeichen, dass ich gefesselt wissen möchte, wie es weitergeht, ohne verwirrt und genervt im Nebel zu stochern. Schritt für Schritt werden frische Elemente oder Gegenspieler eingeführt, die die Einsätze erhöhen und mir gleichzeitig neue Rätsel aufgeben. Trotz einer gewissen Leichtigkeit in den Dialogen und dem Alltagsleben geht es in der übergeordneten Storyzu, was dem Spiel die nötige Gravitas verleiht.Wer schon einmal in die Persona-Reihe geschnuppert hat, weiß bereits, dass das japanische Rollenspiel sich alsversteht – und dass beide Teile nicht nur gleich viel Raum einnehmen, sondern auch eng miteinander verzahnt sind. In erster Linie bin ich nämlich immer noch ein Highschooler im zweiten Jahr, der auf seinen Abschluss hinarbeitet, um zu einem der vielen, bedeutsamen Rädchen im Apparat namens Gesellschaft zu werden. Also heißt es: Am Unterricht teilnehmen, die fiesen Fragen der Lehrer richtig beantworten und mir die Lösungen merken – schließlich werden die in den Klausuren wieder abgefragt, und wenn ich mit guten Leistungen zu glänzen vermag, wirkt sich das auch auf meineaus.Die kann ich auch über zahlreiche andere Aktivitäten steigern, denn sobald sich die Schulpforten geschlossen haben, stehen mir die Türen zu eineroffen. Von der Arcade-Halle bis zur Karaoke-Bar, vom Ramen-Restaurant bis zur Fast-Food-Kette, vom Café bis zum Kino: Im Bezirk Iwatodai und auf Tatsumi Port Island befinden sich neben dem besagten Wohnheim unzählige Möglichkeiten, die um meine begrenzte Freizeit buhlen und im Austausch meine anfangs noch langweilige Persönlichkeit langsam in eine schillernde verwandeln. Pro Tag stehen mirzur Verfügung, weshalb ich gut abwägen muss, welchen ich nachgehe. Das ist auch deshalb notwendig, weil einige der Bekanntschaften, die ich im Spielverlauf mache, ganz schön anspruchsvoll sind, und einen entsprechend hohen Wert in der jeweiligen Charaktereigenschaft verlangen, um mich überhaupt eines Blickes zu würdigen.Denn besonders die sogenannten Social Links, also die Beziehungen zu Freunden und Bekannten, stehen dabei im Mittelpunkt und sind wohl auch derzwischen Unterricht und Nebenjob. Egal, ob es um ein Mitglied des Laufteams geht, das mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat; eine Grundschülerin, die unter der Scheidung ihrer Eltern leidet; oder ein altes Ehepaar, das den Verlust ihres Sohnes verarbeiten muss: Die vielen Charaktere, die ich in Persona 3 Reload kennenlerne, sind authentisch geschrieben, erzählen abwechslungsreiche Geschichten und zupfen wie talentierte Harfenspieler an den emotionalen Saiten meines Herzens. Grund dafür ist auch, dass alle Social Link-Events in Persona 3 Reloadsind und von der exzellenten englischen (sowie der nicht weniger guten japanischen) Sprachausgabe profitieren.in diesem gut geölten Getriebe: Das Team, mit dem ich des Nachts den Tartarus erforsche, wird bei den Social Links seltsam vernachlässigt oder sogar ganz ausgeschlossen. Mit Junpei und Akihiko kann ich zwar ab und an abhängen, aber keine Beziehung wie mit den anderen Charakteren aufbauen (von fehlenden romantischen Optionen wegen der streng heterosexuellen Einstellung des Spiels einmal abgesehen). Stattdessen verbringen wir inZeit zusammen, die eine ähnliche Funktion innehaben, unerklärlicherweise aber anders kategorisiert werden und deshalb weniger wichtig erscheinen. Auch dass die anderen Mitglieder der SEES wie Yukari, Fuuka und Mitsuru erst sehr spät als Social Links verfügbar werden, weil sie jeweils einen maximierten sozialen Statuswert erwarten, ist etwas schade.