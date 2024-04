Pepper Grinder: Ordentlich Pfeffer im Hintern

Ein paar Minuten müsst ihr euch möglicherweise eingrooven, dann funktioniert das Bohren ganz wie von selbst.

Durch den Untergrund und an fiesen Zahnrädern vorbei: In Pepper Grinder erwarten euch viele Hindernisse. Gut, dass das Buddeln so herausragend funktioniert.

Durch die Pfeffermühle gedreht

Wenn ihr euch mit Kanonen durch das Level schießt, muss das Timing stimmen, sonst landet ihr im gähnenden Abgrund.

Eine bunte (Gewürz-)Mischung

Richtig detailverliebt wird das Spiel optisch nur an Orten, wo ihr verweilen könnt. Beim stummen Shopkeeper zum Beispiel.

Eine Heldin braucht bekanntlich eine Motivation, um in Aktion zu treten, also werden der bislang sehr erfolgreichen Schatzräuberin Pepper zu Beginn vonerst einmal alle ihre erbeuteten Reichtürmer abgenommen. Die Schuldigen? Eine Gruppe von notorisch-nervigen Narlingen, bei denen es sich aber ganz offensichtlich nur um die Handlanger einer maskierten Schurkin handelt. Bei dem Versuch, ihre Schätze zurückzuerlangen, stürzt Pepper in eine Schlucht, stolpert aber immerhin über ein praktisches Werkzeug: Den(der Spieltitel ist also wörtlich zu nehmen), mit dem sie sich zu neuem Wohlstand buddeln kann.Nach mehr Tiefsinn oder Komplexität müsst ihr hier gar nicht graben, denn der Star von Pepper Grinder ist eindeutig das Gameplay. Nach der in einer knappen Minute abgehandelten Introsequenz könnt ihr euch daher ganz und gar demhingeben: Per Schulter-(oder L-)Taste startet ihr euren neuen besten Freund und fangt an, euch gleich einem im Ozean schwimmenden Fisch durch den Dreck zu bewegen. Nicht durch alle Oberflächen kommt ihr durch, dochlässt sich gut erkennen, wo ihr weiterkommt und welche Bereiche tabu sind.Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie unfassbar geschmeidig sich das Bohren anfühlt, wie gering der Wendekreis von Pepper ist und wie schnell einem das Gameplay in Fleisch und Blut übergeht: Seine besten Momente serviert Pepper Grinder, wenn es euch einfachlässt, ein nie endend wollender Sog aus dem Beiseitebuddeln von Dreck und dem Einsammeln von Edelsteinen. In dieser Hinsicht fühlt sich das Spiel ein bisschen an wie Sonic:– wenn nicht, nun… dann steuert sich Pepper immer noch genug, um sich nicht wie ein gestrandeter Wal anzufühlen. Trotzdem sind die Abschnitte außerhalb des Drecks eher Stolpersteine in der sonst so reibungslosen Erfahrung.Obwohl das Bohren natürlich die treibende Kraft in Pepper Grinder ist, lässt das Spiel in seiner kurzen Dauer vonansonsten keinen Stein auf dem anderen: Immer wieder werdeneingeführt, damit ihr nicht vor Eintönigkeit einen Drehwurm bekommt. Ob Eisplattformen, die nach dem Durchbohren zerbrechen und somit nicht erneut genutzt werden können; Sprinkler, die in Lava neuen Boden zum Buddeln entstehen lassen; oder Kanonen, die euch wie die Fässer inblitzschnell durch die Level schießen.Ab und an wird der Grinder dann aber auch mal völlig umfunktioniert: Setzt beispielsweise eine Gatling Gun darauf, um die Narlinge und weitere Feinde, während ihr auf einem fahrenden Untergrundzug reitet; oder betreibt damit einen Riesenroboter, der etwaige Hindernisse in Schutt und Asche zerlegt, bei engeren Passagen aber auch mal kurz zurückgelassen werden muss, um anzu gelangen. Damit verfliegt die Spielzeit und bevor eines der Gimmicks oder die Hauptmechanik auch nur ansatzweise anfängt, langweilig zu werden, habt ihr längst die Credits erreicht.Nicht nur spielerisch, auch optisch bekommt ihrgeboten: Angefangen bei der sonnigen Karibik geht es dank Lavaströmen bald in noch heißere Gefilde. Schneeschauer sorgen für Abkühlung und ein Giftsumpf mit Häuserruinen erweitern das Repertoire durch eine vierte, durchaus ungewöhnliche Weltenwahl. Die Kulisse wirkt sich, wie bei den verschiedenen Mechaniken bereits erwähnt, natürlich auch aufs Gameplay aus: ein Träumchen. An einigen Stellen hätten die spannenden Gimmicks aber– hier macht sich die begrenzte Levelanzahl dann doch bemerkbar.Dargestellt wird das Ganze in einem, der allerdings im Verhältnis zu anderen Indie-Titeln, auch jüngst veröffentlichten wieoder Gunbrella, mitunter etwas minimalistisch wirken kann. Im Gegenzug hilft die simplere Darstellung bei der Wegfindung, außerdem steckt in den Animationen viel Liebe zum Detail, beispielsweise wenn Pepper aus dem Boden schnellt oder die Narlinge mal wieder irgendwelche Übeltaten begehen. Wenn ihr von alldem nicht genug bekommen könnt, ist derwas für euch: In jedem Level ist dann noch einmal das Bohren nach der Bestzeit angesagt, je nach Leistung werdet ihr mit einer entsprechenden Medaille belohnt, mit der ihr dann vor euren Freunden angeben könnt.