Endlich ist es so weit! Nach sieben Jahren Entwicklung erscheint Manor Lords endlich auf Steam und wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Während des Steam Next Fest 2022 war eine erste Demo-Version des Strategiespiels für kurze Zeit spielbar und hat seinerzeit für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. Seitdem wird das Spiel als Newcomer in der Strategiespielszene sehnsüchtig antizipiert und ist derzeit in den Steam-Charts auf Platz 1 der am meistgewünschten Spiele. Nachdem der Release im letzten Jahr aufgrund technischer Schwierigkeiten noch einmal verschoben werden musste, kommt also nun die Early Access-Version in die digitalen Gamestores – Grund genug, uns die in unserem Test mal genauer anzuschauen.

Manor Lords: Potenzial zum Allrounder

Hier kann ich nach Belieben verschiedene klassische Symbole und Wappentiere für mein Banner auswählen und jedes einzelne Element individuell anpassen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eigene Motive zu nehmen.

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut... und mein Dorf auch nicht

Mit der Zeit entwickelt sich aus meiner Zeltsiedlung eine kleine Stadt. Hier sieht man gut die verschiedenen Spezialisierungen der einzelnen Wohnhäuser und deren Gärten.



drei Grundbedürfnisse Obdach, Essen und Brennholz abgedeckt sind und sie mir nicht reihenweise davonrennen, meine Beliebtheit sinkt, und die öffentliche Ordnung darunter leidet. Gerade zu Anfang hat mich das Spiel optisch und in seiner Mechanik phasenweise sehr stark an eine aufpolierte und entstaubte Version von Banished erinnert. Ich ziehe also Versorgungswege, plane die entsprechenden Gebäude für Industrie und Rohstoffe und lege Wohnviertel fest. So gehe ich sicher, dass deren

Beihandelt es sich um ein im Mittelalter angesiedeltes Echtzeitstrategiespiel mit, gepaart mit einem integriertem Gefechtssystem, in welchem ich meine Truppen in die Schlacht auf offenem Feld schicken kann. Dazu muss gesagt werden, dass es sich hier nicht um eine Vollversion, sondern um einen Early Access handelt und man dies dem Spiel auch an einigen Stellen ganz deutlich anmerkt.Zu Beginn erstelle ich mir zunächst einmal meine Fraktion, mit welcher ich mich ins Geschehen stürzen werde. Hier kann ich neben einem von neun Charakterportraits auch meinen Namen und mein eigenes Banner erstellen. Der Editor hierfür ist dabei erfreulich umfangreich und hat bei mir dafür gesorgt, dass die Fraktionserstellung deutlich länger gedauert hat als eigentlich erwartet. Anschließend kann ich für meinen Spieldurchlauf nochund andere klassische Startbedingungen einstellen. Derzeit steht aufgrund des Early Access nur eine Karte zur Verfügung, im Verlauf der weiteren Entwicklung sollen aber natürlich noch mehr hinzukommen.Ich starte also ins Spiel und beginne mit drei Zelten, ein paar Bauern und einigen Startressourcen, meine Stadt zu errichten. Dabei fange ich in einer von acht Regionen an, in die die Karte eingeteilt ist. Falls ich mein Gebiet vergrößern will, muss ich mit Einflusspunkten, die ich durch militärische Siege erringe,und gegebenenfalls im Streitfall mit meinen KI-Konkurrenten darum kämpfen. Bei Betrachtung der natürlichen Ressourcen fällt auf, dass diese auf der momentanen Karte in allen Regionen vorhanden sind. Diese unterscheiden sich bisher wohl nur in puncto Bodenfruchtbarkeit und Reichhaltigkeit des Ertrags.Die Motivation, mehr Land für sich zu beanspruchen und zu besiedeln, rührt also zunächst einmal nicht daher, einzelne Gebiete für einen bestimmten Rohstoff zu spezialisieren: Vielmehr sorgen erschöpfte Erz- oder Steinvorkommen nach einiger Zeit dafür, dass ich michHier gibt es einiges an Spekulationsspielraum für weitere Updates. Zunächst einmal jedoch gilt es, die ersten Häuser zu errichten, Jagdstände und Sammlerhütten zu bauen und genügend Brennholz für meine Bewohner zu beschaffen.