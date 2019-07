In Dreams besteht fast alles aus flauschigen Pinselstrichen – beinahe wie im Traum: Der neue Baukasten von LittleBigPlanet-Schöpfer Media Molecule wirkt fast so, als wäre Bob Ross auferstanden und hätte höchstpersönlich ein paar fluffige Wölkchen und Bäume in die räumliche Landschaft gepinselt. Vom Gemälde über Animationsfilmchen bis hin zu rhythmisch pulsierenden Spielen mit selbst komponierter Musik lässt sich alles Mögliche erschaffen und remixen. Wir haben im Early Access mit dem komplexen Editor herumgespielt.

Für manche Genres gibt es Vorlagen von Media Molecule sowie frühe Fassungen kompletter kleiner Spiele. Im düsteren Ego-Shooter "Prometheus - FPS Demo" von rothniel z.B. kommen Bewegungsunschärfe und Beleuchtungs-Effekte intensiv zum Einsatz.

Sogar PSVR-Unterstützung soll später nachgereicht werden, doch momentan ist das Basteln nur auf dem gewöhnlichen Fernseher möglich: entweder mit dem Dualshock-Controller oder zwei Move-Controllern. LittleBigPlanet-Veteranen dürften das Gefühl kennen, wenn man sich das erste Mal in Unmengen von Tutorials stürzt und stundenlang am ersten Werk herumdoktert – nur um am Ende ein rudimentäres, Sekunden kurzes Level fertigzustellen. Anders als das sehr nutzerfreundliche, aber eingeschränkte Super Mario Maker 2 zum Test ) legte Media Molecule schon immer großen Wert auf kreative Entfaltung mit einem Wust von Möglichkeiten, die viel Zeit verschlingen. Wer wollte, konnte in Sackboys Spielen sogar einen kompletten Taschenrechner nur aus mechanischen Seilen und Umlenkrollen basteln!In Dreams verstärkt sich dieser Effekt noch – diesen Eindruck bekommt man momentan zumindest im Early Access. Bislang gibt es schließlich noch kein Einzelspieler-Abenteuer, in dem man sich erst einmal in Ruhe mit den Möglichkeiten vertraut machen konnte. Stattdessen haben wir zur Akklimatisierung erst einmal Nutzer-Kreationen und Kunstwerke von Media Molecule durchforstet. Sie lassen sich sogar noch besser für Kooperationen verbinden als früher: Bis hin zur kleinsten Blume am Wegesrand lässt sich hier exakt nachvollziehen, wer welches Objekt, welche Mechanik, Animation oder Figur gebastelt hat. All das lässt sich übersichtlich einsehen, auf einer Liste neben den Bestenlisten für einzelne Levels, die sich zu größeren „Träumen“ zusammenfassen lassen.Die Kreativität der Community ist schon jetzt beeindruckend: Die Auswahl reicht von 3D-Hüpfabenteuern in psychedelisch wabernden Farben über Sportspielchen für bis zu vier Teilnehmer oder Kugelspiele mit Oberwelt und Unterwasser-Ausflügen bis hin zum Kurzfilm mit künstlerischer Kameraführung. Schon jetzt kann man sich Stunden oder Tage lang in den fein sortierbaren Suchergebnissen verlieren.Besonders hübsch wirken die animierten Kunstwerke der Community-Jam-Gewinner: Die Wettbewerbe mit wechselnden Themenvorgaben sollen die Kreativität der Nutzer ankurbeln. Heraus kam dabei z.B. ein detailverliebtes Piratenschiff oder ein prähistorischer, mit Seilzügen betriebener Flugapparat. Auch animierte Memes wie entstellte Sonic-Modelle oder aufwändige Remakes von Spielen wie The Stanley Parable lassen sich bereits finden. Ein Vorteil bei solchen Großprojekten ist natürlich, dass man im weltweiten Katalog bereits auf eine wachsende Sammlung fertiger Objekte wie Türen, Portale oder Figuren zugreifen darf.