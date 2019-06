Sea of Solitude

Das fiktive Berlin kann idyllisch aussehen...

...aber es gibt auch eine dunkle Seite mit riesigen Monstern.

Wer ist hier eigentlich das Monster? Wie ein schwarzer Schatten bewegt sich ein Mädchen durch die überflutete Stadt, während ihre Augen rot funkeln. Man erkennt bis auf einen orangen Rucksack keine Kleidung, lediglich ihre schlanke Kontur. Sie heißt Kay und ist auf der Suche. Aber nach was? Was treibt sie auf ihrem Boot oder zu Fuß durch dieses fiktive Berlin? Warum erkundet sie wie ein verirrtes Wesen die Kanäle, Brücken und Straßen?Weil sie einsam ist. Sie ist so schrecklich einsam, dass sie sich selbst vergessen hat. Aber sie sucht Verwandlung, indem sie sich ihrer Vergangenheit mutig stellt. Denn so idyllisch dieses Berlin in seinen Pastellfarben scheint, verbergen sich hinter denFassaden mit der teilweise authentischen Architektur alle nur vorstellbaren Ängste. Und die manifestieren sich in riesigen Monstern, die plötzlich auftauchen und in ihrem Design an so manche Kreaturen der Ghibli-Zeichentrickfilme wie Chihiro erinnern. Sie zischen ihre Vorwürfe wie Dämonen heraus und wirken überaus bedrohlich.Ähnlich wie in den Filmen von Hayao Miyazaki wechseln sich das Idyllische und Groteske, das Gemütliche und das Beängstigende auch in der Struktur des Spieldesigns ab. Man erkundet in Schulterperspektive so lange die düsteren Abschnitte mit ihrem miesen Wetter und lauernden Monstern, bis man die Ursache der Verdunkelung gefunden hat. Dabei handelt es sich um leuchtende Kerne, die von schwarzen Nebelschwaden umhüllt werden. Diese kann man wie ein Ghostbuster in den Rucksack aufsaugen, um so etwas zu befreien - dann strahlt die Umgebung z.B. wieder in hellen Farben.Dabei folgt sie zunächst einer mysteriösen goldenen Gestalt, mit der sie über sich und die Welt diskutiert - übrigens auf Englisch mit optionalen deutschen Untertiteln. Trotz der Berliner Wurzeln und Motive haben sich die Entwickler dazu entschlossen, das Spiel nicht komplett zu lokalisieren.