Achtung, Baumangriff: Mit Remnant: From the Ashes inszenieren die Gunfire Studios intensive Kämpfe in einer zufallsgenerierten, postapokalytischen Welt. Die Menschen werden von Baumwesen aus einer anderen Welt gejagt – und die Entwickler verbinden Souls-Grundlagen mit Shooter-Action. Wir konnten in LA die ersten, der vermutlich tausend Tode sterben.



Remnant of the Ashes orientiert sich an der Soulsreihe.

Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Die Entwickler von Gunfire Games haben sich im grundlegenden Spielablauf von Remnant: From the Ashes sehr genau angeschaut, was Dark Souls für viele Spieler so interessant macht. Schon kleine Gegner setzten meiner ehemaligen Kultistin, die mit Schrotflinte und Pistole ausgestattet ist, stark zu. Ich muss geschickt taktieren, ihren Angriffen per Rolle ausweichen und im richtigen Moment zurückschießen, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Dabei besonders fies: Anders als bei From Software werden die maskierten Schamanen-Kämpfer, Magier und Co. zufällig in den verwinkelten Levels platziert.Jeder Tod und jede Rückkehr zum Speicherkristall erzeugt eine neue Variante der Feindeshorde, sodass ich nicht lernen kann – ich muss nur reagieren. Und das möglichst schnell, um nicht sofort das Zeitliche zu segnen. Glücklicherweise überzeugt die Shooter-Mechanik: Zielen, Schießen und Deckung suchen funktionert griffig und knackig, Kopfschüsse gehen nach kurzer Eingewöhnung angenehm flüssig von der Hand und Pistole, Shotgun und Co. fühlen sich durchschlagskräftig und unterschiedlich an. Und auch generell können die zum Teil zufallsgenerierten, mit der Unreal Engine entworfenen,überwucherten Areale und Feinde visuell überzeugen. Da zucken Blitze, krachen Schüsse und glimmen geheimnisvolle Kristalle. Zusätzlich zu den normalen Feuermodi besitzt jede Waffe eine weitere Fähigkeit, die zunächst im Kampf aufgeladen werden muss. So kann etwa die Schrotflinte einen heilenden Bereich erschaffen, während die Pistole meine Rüstung gegen Nahkampfattacken verstärkt. Der Spieler soll laut den Entwicklern übrigens in der Basis, die ich in der Messe-Demo nicht erkunden konnte, seinen Charakter frei ausrüsten und entwickeln können. Nur zu Demonstrationszwecken habe man für dieses Areal mit Sniper, Ex-Kultistin und Schrottsammler drei Archetypen festgelegt. Aufgesammelter Schrott kann dort wohl ebenfalls zu Waffen und anderen Items geschmiedet werden.Wie ernst Gunfire Games die Souls-Vorlage nehmen zeigt sich spätestens beim Demo-Boss, den man wie üblich erst nach dem Schritt durch eine Nebelwand erreicht. Der haarige Totem Father springt in einem großen Areal auf Steinsäulen herum,attackiert mich mit Blitzschlägen und anderen Magie-Attacken und beginnt nach einiger Zeit damit, über Totem-Stäbe kleinere Feinde in das Gebiet zu rufen. Diese setzen mich so schnell unter Druck, dass bei den ersten Versuchen schnell Schluss ist – immerhin muss man erst mal begreifen, was genau die Viecher in die Arena lockt und wie man sie dann auch wieder los wird. Doch auch im zehnten Versuch ist der Boss eine harte Nuss – zumal die Ränder des Kampfplatzes einen fiesen Sturz in die Unendlichkeit bereithalten. Auf Nachfrage grinst der anwesende Entwickler: „Wir wollten euch einen starken Boss aus dem späteren Spiel zeigen. Eigentlich habt ihr hier schon deutlich mehr Zeit mit der Spielmechanik verbracht. Außerdem hättet ihr schon viel mehr Ladungen für euer Heil-Item.“ Na vielen Dank auch!