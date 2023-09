Assassin’s Creed Mirage: Zurück zu den Wurzeln

Mit Basim stürzt ihr euch in das Assassinen-Abenteuer - der Todessprung (Leap of Faith) darf natürlich auch hier nicht fehlen.

Bagdad ist der heimliche Star

Das Bagdad des 9. Jahrhunderts mit der ringförmigen Stadtmauer lädt zu vielen Erkundungstouren ein - auch in der Vertikalen.

Spielte der erste Teil im Heiligen Land, so geht es jetzt ins nicht weit entfernte– eine Wiege der Wissenschaft und der vielen Kulturen. Hauptcharakter von Assassin’s Creed Mirage ist Basim, ehemals ein einfacher Straßendieb, der von alptraumhaften Visionen verfolgt wird und seinen Weg zur Assassinengilde findet, wo er von der Meisterin Roshan in die Geheimnisse der Zunft eingeweiht wird.Im neuesten Teil der Assassin’s Creed-Reihe werden die Grundwerte der Spielereihe gewürdigt:sowie hinterrücks und. Das bekam ich auch vorab in einer spielbaren Blackbox-Mission gezeigt: Solche Missionen zeigen dem Spieler das Ziel sowie mögliche Hinweise zur Zielperson an. In der Regel gibt es verschiedene Wege und optionale Hinweise, die zum Erfüllen der Mission führen. So habe icheinen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen, der aber laut Ubisoft einen soliden Überblick geben soll.Grafisch konnte ich mich noch nicht vom Maximum überzeugen, da die per Stream spielbare Demo lediglich in 1.080p geboten wurde. Selbstverständlich wird Assassin’s Creed Mirage aber auch in 4K verfügbar sein. Optisch macht Bagdad als Spielwelt aber schon einiges her: Die Stadt sieht wunderschön aus und wirkt. Hier wurde mitan einer immersiven Atmosphäre gearbeitet und wenn mir nicht mein Auftrag im Nacken gesessen hätte, wäre ich gerne ein wenig mehr durch die Gassen gestreift, hätte die Dächer erkundet und Türme erklommen. Gerade in der Vertikalen hat die Stadt viel zu bieten – wohin man blickt, sieht man schlanke Minarette und prunkvolle Kuppelbauten.Die Steuerung ging mir schnell in Fleisch und Blut über. Wer schon frühere Assassin’s Creed-Teile gespielt hat, wird sich da ebenfalls schnell wiederfinden; auch in diesem Punkt ist sich Ubisoft über die Jahre treu geblieben. Aber auch für Neulinge sollte es keine Probleme geben. Heilen funktioniert auf Knopfdruck, Fernkampfwaffen können schnell ausgerüstet werden.Neu ist der Assassinen-Fokus, mit dem ihrbeziehungsweise kurz hintereinander ausschalten könnt. Wieder dabei sind die Wurfmesser, die sich für Angriffe aus Entfernung eignen;und lassen euch aus dem Fokus der Angreifer. Mit einer kleinen „Alarmbombe“ hingegen lenkt ihr Wachen in eine andere Richtung. Ein fliegender Begleiter ist auch wieder an eurer Seite: Mit demverschafft ihr euch von oben einen Überblick über die Gegend und kundschaftet Zielgebiete aus. Die Möglichkeit zur Charakterentwicklung gibt es weiterhin, fällt aber deutlich entschlackter aus, als bei vorherigen Titeln. So könnt ihr Skillpunkte für mehr tragbare Waffen, Konterangriffe nach Paraden oder einen detaillierteren Adlerblick ausgeben.