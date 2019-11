Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Death Stranding - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Auf was sollte man beim Start von Death Stranding achten? In diesem kleinen Guide wollen wir Einsteigern auf dem langen Weg zum Pazifik ein paar Tipps gehen. Sie enthalten keine Spoiler und betreffen nur die ersten Stunden.



Death Stranding hat vier Schwierigkeitsgrade, die ihr jederzeit wechseln könnt. Die normale dritte Stufe ist Standard und bietet eine gute Balance. Nur wer Erfahrung mit Actionspielen und Shootern hat, sollte die vierte Stufe "Schwer“ aktivieren, denn es gibt später einige hitzige Schussgefechte.



Achtet beim Spielen auf die Tipps im Menü, die ständig aktualisiert werden. Sie geben euch schrittweise konkrete Hinweise zu Steuerung und Spielmechanik. Am besten liest man sie in aller Ruhe in seinem privaten Quartier auf der Kartentafel.



Bevor ihr losgeht: Nutzt im Menü die Funktion zur automatischen Anordnung der Fracht, dann werden Pakete gut am ganzen Körper austariert und an Schulter, Hüfte und Rücken befestigt.



Der Zeitregen beschädigt die Fracht: Erst die Behälter von außen, aber dann auch den Inhalt. Versucht dem Regen schnell zu entkommen oder sucht eine Höhle. Das Schlafen stellt eure Ausdauer wieder komplett her.



Ihr könnt in ruhigen Gebieten jederzeit über das Gedrückthalten der Kreistaste rasten und damit speichern.



Lohnt es sich, das BB zu beruhigen? Ja, denn das baut Stress ab. So erhöht ihr aber auch langsam die Bindungsstufe und so kann es euch u.a. länger vor den GDs warnen.



Scannt das Gebiet vor euch mit R1, um verlorene Fracht, aber auch die Tiefe des Wassers oder steiles Gelände zu erkennen. Alles gelb Markierte erfordert Vorsicht, alles rot Markierte ist zu gefährlich.



Nutzt die Routenfunktion in der Karte, um Wegpunkte zu setzen und euer Ziel leichter zu finden. Falls ihr zu viele habt, könnt ihr sie löschen.



Der kürzeste Weg von A nach B ist nicht immer der Beste: Versucht zu Beginn auch Umwege um Gebiete der MULEs oder die Zeitregenzonen der GDs zu machen, um sicher ans Ziel zu kommen.



Ihr könnt ein Paar Ersatzsstiefel mitnehmen, denn sie nutzen sich ab. Aber gerade in den ersten Stunden ist das nicht unbedingt nötig.



Ladet euch nicht zu viel Fracht auf den Rücken, denn die Traglast wirkt sich auf Ausdauer und Balance aus. Und wer stürzt, beschädigt die Fracht.



Mit L2 oder R2 könnt ihr den schaukelnden Turm der Fracht wieder ausbalancieren. Mit gedrückt gehaltenem L2 und R2 kann man langsam, aber sicher gehen - auch durch Wasser bis zur gelben Stufe.



Als zusätzliche Ausrüstung zur Fracht solltet ihr zu Beginn immer mind. eine Leiter, einen Abseilhaken und Reparaturspray dabei haben.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team