Activision Blizzard: Bilder zu Treyarchs neuem Black Ops geleakt

Call of Duty 2024: Fans rechnen mit neuem Black Ops-Teil

Warum Treyarchs neues Call of Duty erst im Jahr 2024 kommen soll

Bei der Analyse der Spieldateien zum mobilen Ableger von CoD: Warzone ist ein Dataminer auf angebliche Bilder des nächsten Call of Duty -Teils gestoßen, der von Treyarch entwickelt werden soll.In Umlauf gebracht wurden die Informationen durch den Twitter-Account RealiityUK, der mittlerweile suspendiert wurde. Über diesen wurden bereits am Wochenende Bilder geteilt, bei denen es sich allem Anschein nach um Loading Screen-Artworks des von Treyarch im Jahre 2024 erwarteten Call of Dutys handelt.Neben den Bildern zu Call of Duty 2024 gab RealiityUK auch weitere Informationen, etwa zu neuen Waffen aus Modern Warfare 2, preis. Die Posts, die im Laufe der Zeit immer wieder mit anderen Twitter-Accounts veröffentlicht wurden, sind zwar mittlerweile weitestgehend gelöscht , allerdings findet man die Informationen noch zusammengefasst auf Reddit Die Fanseite Charlie Intel, die sich primär mit der populären Shooter-Reihe auseinandersetzt, vermutet hinter dem für 2024 geplanten Call of Duty einen neuen Black Ops-Ableger, welcher tatsächlich erst im übernächsten Jahr erscheinen könnte. Der aufgetauchte Leak gibt uns jedoch schon jetzt einen Vorgeschmack darauf, was uns erwarten könnte: Die Map mit dem Arbeitstitel "Stealth" ist, wie es scheint, auf einem US-Militärstützpunkt angesiedelt. Das zweite Map-Konzept, "Pillage", zeigt den Ausschnitt eines zerstörten Gebäudes. Auch zu Modern Warfare 2 wurden am Wochenende zahlreiche kommende Multiplayer-Maps geleakt, zumindest, wenn man den Dataminern Glauben schenken mag.Noch ist nichts bestätigt, jedoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass wir erst 2024 mit einem neuen Call of Duty-Ableger rechnen dürfen. Nach über 20 Jahren bedeutet dies die erste Pause für die geschichtsträchtige Reihe, wie wir Informationen von Bloomberg zufolge bereits im Februar berichteten . Darin hieß es: "Bloomberg behauptet, dass die Entscheidung der Verantwortlichen in Folge der nicht erfüllten Erwartungen an Call of Duty: Vanguard getroffen wurde. Mit der Übernahme durch Microsoft soll es aber nichts zu tun haben."Untätig dürfte man bis zum neuen Call of Duty im Jahr 2024 bei der Weiterführung bereits bestehender Titel allerdings nicht bleiben. Vorstellbar wäre, dass man Modern Warfare 2 über die Zeit mit frischen Inhalten erweitern könnte, bis es im übernächsten Jahr dann soweit ist.