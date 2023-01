League of Legends: Roadmap für 2023 kündigt nur zwei neue Champions an

League of Legends: Champions & Reworks 2023

Skins und Rangliste für 2023

Start der neuen Saison ab heute

Ein neues Jahr, eine neue Roadmap für League of Legends: Wenig überraschend wird Riot Games Vorzeigespiel auch 2023 weiter wachsen. Welche neuen Champions und Änderungen es gibt, verraten die Entwickler in einem Video.Im alljährlichen Format "LoL Pls" gibt Riot Games einen Ausblick auf die geplanten Inhalte für die kommenden zwölf Monate. Sehr auffällig dabei: Für 2023 sind bisher nur zwei neue Champions geplant. Die Entwickler wollen sich stattdessen auf Reworks bestehender Helden konzentrieren.Den Anfang der neuen Champions in League of Legends bildet in diesem Jahr Milio, ein Verzauberer-Champions aus Ixtal, der niedlich ausfallen soll. Etwas später im Jahr folgt dann die Darkin-Assassinin Naafiri, die sich für aggressiv spielende Midlaner eignen soll. Beide Champions wurden schon in einem kürzlichen Leak vorab verraten Mehr Details wollte Riot selbst noch nicht preisgeben. Schließlich wird es noch einige Wochen und Monate dauern bis die beiden Neuzugänge ihren Weg ins Spiel finden. Zwischendurch wird es derweil Updates für bestehende Champions geben.Midlanerin Ahri wird schon in absehbarer Zeit eine visuelles Upgrade für ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten erhalten. Danach soll Aurelion Sol auf der Matte stehen, bei dem das gesamte Fähigkeiten-Kit komplett überarbeitet wird. Ebenfalls 2023 soll Skarner ein komplett neues Aussehen erhalten, an dem die Entwickler schon seit einiger Zeit arbeiten.Dazu werden auch Champions wie Neeko, Varus, Nidalee und zwei weitere, nicht näher genannte Helden ein paar Upgrades erhalten. Einen genauen Zeitplan gibt es aber nicht.Neben frischen Champions und Reworks gibt es natürlich auch neue Skins in diesem Jahr. Unter anderem verspricht Riot neue Outfits für Kalista, Aurelion Sol, Ivern und Kled, die schon teilweise etwas länger keine neuen Skins erhalten haben. Darüber hinaus wird man die Skin-Reihe "Hunde gegen Katzen" fortführen und mit "Feenreiche" auch eine neue Reihe starten.Größere Änderungen erwarten alle Ranked-Spieler, denn Riot Games wird die Ranglisten-Saison in diesem Jahr in zwei Hälften teilen. Der erste Split findet logischerweise in der aktuellen Jahreshälfte statt, während es im Sommer dann einen "Soft Ranked Reset" gibt. Danach folgt der zweite Split der bis zum November dauert, weil dann bereits die nächste Preseason starten wird.Die Entwickler erhoffen sich von den Änderungen, dass die Spieler eher am Ball bleiben und keine langen Pausen einlegen. Man habe festgestellt, dass einige Spieler nur bis zu ihren selbstgesetzten Zielen spielen und dann aufhören beziehungsweise nur noch hin und wieder Matches starten, um nicht automatisch in der Rangliste abgestuft zu werden. Mit dem neuen System soll das nicht mehr der Fall sein.Die neue Saison in League of Legends startet bereits heute, dem 10. Januar 2023. Falls ihr angesichts des neuen Jahres Lust verspürt, einmal das MOBA auszuprobieren oder aber über eine Rückkehr nachdenkt, dann könnte es vom Vorteil sein, falls ihr zugleich Abonnent des Xbox Game Pass seid. Seit Dezember 2022 könnt ihr über Microsofts Abo-Dienst alle aktuellen und zukünftigen Champions von League of Legends freischalten. Mit 162 verfügbaren Helden ist das auf jeden Fall schon einmal großer Pool. Außerdem gibt es einen Erfahrungsboost, um schneller im Level aufzusteigen.Letztes aktuelles Video: Arcane NetflixMiniserie Ankündigung