Take-Two Interactive: Neue Franchise soll gegen Ende des Monats angekündigt werden

Im Rahmen der Veröffentlichung seiner Geschäftsergebnisse verriet Take-Two Interactive nicht nur das Release-Fenster für den Looter-Shooter Tiny Tina's Wonderlands , sondern auch, dass eine Neuankündigung bevorsteht. Laut Videogameschronicle.com verkündete Take-Two-President Karl Slatoff:"Im Laufe dieses Monats wird 2K Details zu einer weiteren aufregenden Franchise enthüllen, die für einen Launch in diesem Fiskaljahr geplant ist". Dieses endet am 31. März 2022. Die Enthüllung könnte also im Zeitraum der diesjährigen "digitalen" Gamescom angesetzt sein.Die Online-Messe startet am 25. August mit Geoff Keighleys "Opening Night" und dauert bis zum 27. August. Im Earnings-Call wurde außerdem dargelegt, dass zwei "immersive Kern"-Titel auf einen späteren Zeitpunkt im laufenden Geschäftsjahr verschoben wurden. Bereits im Mai wurde erklärt, dass bis März 2024 insgesamt 62 Spiele veröffentlicht werden sollen.