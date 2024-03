Xbox-Hardware und -Spiele stagnieren seit geraumer Zeit

Videospiele werfen auf Microsofts Konsolenundoffenbar nicht mehr genug Gewinn ab, sodass einige Entwickler derzeit die Überlegungen anstellen, keine Spiele mehr für die Plattform zu entwickeln.Dies behauptet jedenfalls, in dessen Podcast. So habe er einige Gespräche auf der zurückliegenden Games Developer Conference (GDC) mitbekommen, die diese Rückschlüsse zulassen.Das es derzeit kaum noch eine Steigerung der Verkäufe von Xbox-Hardware in Europa gibt, stellen sich einige Unternehmen anscheinend die Frage,, Videospiele für diese zu produzieren. „Ich habe von einer sehr renommierten und einer nicht ganz so renommierten Firma gehört, dass die Zahlen von Xbox in Europa einfach stagnieren“, berichtet Dring (via Kotaku ). „In unserer monatlichen Berichterstattung kann man sehen, dass die Xbox-Verkäufe letztes Jahr fielen und dieses Jahr sogar noch stärker.“In einem weiteren Gespräch habe ein Vertreter einer Firma, die im letzten Jahr ein großes Spiel veröffentlicht hatte, gesagt: „.“ Einige anderen Stimmen stießen wohl ins gleiche Horn. In dem Moment, wo sich Entwickler und Publisher fragen, ob es überhaupt einen Sinn macht, habe man sie eigentlich schon verloren, so Dring weiter. „Xbox ist als Hardware-Hersteller in argen Schwierigkeiten. Publisher machen sich die Arbeit, Xbox Series-Ports zu veröffentlichen,ist. Sie müssen es eigentlich für sinnvoll halten, ihre Versionen für Xbox zu fertigen.“In Europa habe bereitsbegonnen, sagt Dring. Hardware und Spiele würden in den Ladenregalen schon deutlich reduziert werden. Bei, dass auch einige Spieletitel, die einst exklusiv für Xbox und PC erschienen waren, auch auf PlayStation 5 portiert werden.