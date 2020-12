Mortal Kombat: Reboot der Filmreihe für 2021 geplant; parallele Austrahlung im Kino und Streamingdienst

Der seit längerer Zeit geplante Reboot der Filmreihe zum Fighting Game Mortal Kombat ( ab 937,04€ bei kaufen ) soll 2021 erscheinen. Das meldet Variety und verweist auf eine offizielle Bestätigung der Pläne seitens Warner Bros. Interessanterweise soll der neue Film parallel zum Kinostart auch beim Streamingdienst HBO Max ins Programm aufgenommen werden. Darüber hinaus will Warner bei allen Produktionen nach diesem Muster verfahren, die im kommenden Jahr ins Kino kommen sollen, darunter auch potenzielle Schwergewichte wie Matrix 4, The Suicide Squad und Dune. Der Hintergrund für die Entscheidung dürfte klar sein: Da im Zuge der Corona-Pandemie viele Lichtspielhäuser rund um den Globus geschlossen bleiben müssen, erhofft man sich bei dem Filmstudio zumindest ein paar zusätzliche Einnahmen durch das Streamingangebot.Schon beim Superheldenfilm Wonder Woman 1984 will Warner zum Kinostart an Weihnachten zweigleisig fahren und hat bereits angekündigt, dass es hier ebenfalls zu einer parallelen Veröffentlichung im Kino und bei HBO Max kommen soll.Der Start der Mortal-Kombat-Verfilmung war ursprünglich für den 15. Januar vorgesehen. Doch auch hier sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass er auf einen bisher noch unbestimmten Termin verschoben werden musste.Letztes aktuelles Video: Zweites Tipps und TricksVideo