Minecraft: Bedrock-Update und Cross-Play für die PlayStation 4 Edition im Anmarsch - 4Players.de

Die PlayStation 4 Edition von Minecraft wird am 10. Dezember 2019 das (kostenlose) Update auf die Bedrock-Version erhalten. Das Bedrock-Update sorgt für Cross-Play-Kompatibilität mit Minecraft auf Xbox One, Windows 10, Switch, iOS, Android und Gear VR. PS4-Spieler können somit mit Minecraft-Nutzern auf anderen Plattformen spielen, sofern diese mindestens Version 1.14 des Spiels verwenden.Der Spiel-Fortschritt und die getätigten Ingame-Käufe der PS4-Edition-Nutzer werden ebenfalls auf allen anderen Plattformen zur Verfügung stehen. Die Nutzer der Minecraft PlayStation 4 Edition erhalten Zugang zum Minecraft Marketplace . In dem Store werden u.a. Minecraft-Welten, Skins, Minispiele und Mash-Up-Pakete verkauft.