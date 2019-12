Fortnite: Cross-Promotion: Szene aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wird im Spiel gezeigt - 4Players.de

Live from Risky Reels Fortnite Presents: #StarWarsTheRiseOfSkywalker exclusive scene premiere.



Watch it live on December 14. Doors open at 1:30 PM ET, show begins at 2 PM ET.



You won’t want to miss this 👀 pic.twitter.com/xRD0ynjaJT



— Fortnite (@FortniteGame) December 7, 2019

Und wieder findet in Fortnite: Battle Royale eine große Cross-Promotion-Aktion statt, diesmal in Kooperation mit Disney. Am 14. Dezember um 20:00 Uhr (MEZ) wird in Risky Reels, dem Autokino, bisher unveröffentlichtes Filmmaterial aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers live gezeigt. Die besagte Szene aus Episode 9 wird also ihre Weltpremiere in Fortnite feiern. Auch J.J. Abrams soll irgendwie dabei sein. Ab 19:30 Uhr soll der Einlass beginnen.Epic Games: "Etwas aus einer weit, weit entfernten Galaxis besucht nächstes Wochenende Risky Reels. Kommt am 14. Dezember um 20:00 Uhr MEZ ins Spiel, wenn J.J. Abrams bisher unveröffentlichtes Filmmaterial aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers live in Risky Reels zeigt. Haltet euer Popcorn bereit und schaut euch eine Szene noch vor der Veröffentlichung des Films exklusiv in Fortnite an! Seid am besten bereits zum Einlass um 19:30 Uhr MEZ da."