Fortnite: Aloy aus Horizon Zero Dawn besucht die Urzeit-Saison

Aloy aus Horizon Zero Dawn wird der Urzeit-Saison in Fortnite ab 49,99€ bei kaufen ) einen Besuch abstatten. Neben dem entsprechenden Outfit und weiteren Gegenständen wird es einen besonderen PS4-&-PS5-exklusiven "Aloy Cup" und einen speziellen, zeitlich begrenzten Modus geben."Das neue Outfit "Aloy" wird mit einer Vielzahl von Gegenständen aus dem Horizon-Zero-Dawn-Universum vervollständigt, darunter das Rücken-Accessoire "Lohebehälter", die Spitzhacke "Aloys Speer", der Hängegleiter "Grauhabicht", die Lackierung "Schildweberin", das Emote "Herz in Sicht" und der Ladebildschirm "Aloy die Himmelsbeobachterin" (nur im Paket). Als Bonus für PlayStation-5-Spieler:innen schalten alle, die das Outfit "Aloy" besitzen und Fortnite auf PlayStation 5 spielen, den Stil "Eisjägerin Aloy" frei."Epic Games: "Outfit und Gegenstände werden ab dem 16. April 2021 im Item-Shop verfügbar sein oder können bereits vorab, ab morgen (14. April 2021) im Aloy Cup gewonnen werden. Das besondere Turnier, das nur für Spieler:innen auf PS4 und PS5 verfügbar ist, lässt sie gegeneinander antreten bis nur noch Eine:r übrig ist. Passend zum Thema bringen Abschüsse mit dem Bogen extra Punkte.""Weiterhin wird es auch einen speziellen, zeitlich begrenzten Modus geben, in dem Aloy Seite an Seite mit einer weiteren weiblichen Ikone, Lara Croft, antritt. In dem speziellen Duo-Modus werden Teilnehmer:innen automatisch als Aloy oder Lara Croft antreten, ohne sammelbaren Waffen-Loot und nur mit dem hergestellten Bogen (Aloy) oder den Zwillingspistolen (Lara Croft) ausgestattet. Geschicktes Crafting und Nutzen der Umgebung sind der Schlüssel zum Verbessern der Waffen und schlussendlich zum urzeitlichen, epischen Sieg. Der Modus wird vom 16. April 2021 - 15 Uhr bis 18. April 2021 - 15 Uhr verfügbar sein."Weitere Informationen zum zeitlich begrenzten Modus und die Aloy-Cup-Regeln können im Blog-Post gefunden werden.