Fortnite: Dragon Ball Z-Inhalte für die nächste Woche angekündigt

Fortnite x Dragon Ball Z: Skins, Emotes und neue Mythic-Waffe

Wochenlang rätselten Fans von Fortnite, ob etwas an den Gerüchten und Leaks zu bevorstehenden Dragon Ball Z-Inhalten im Spiel dran sein könnte. Nun teasert Epic Games das Event selbst.Am 16. August kommen die Z-Kämpfer der beliebten Animationsserie in das Battle Royale, um für frischen Wind zu sorgen. Über die offiziellen Social Media-Kanäle von Fortnite teilte Epic nur ein einziges Bild. Auf diesem sieht man den sagenumwobenen Shenlong, der beschworen wird, sobald man alle sieben Dragon Balls gesammelt hat. Er schwebt in goldenem Glanz über dem Reality Tree der aktuellen Fortnite-Map.Nachdem bereits im vergangenen Monat, dank eines in den Spieldateien aufgetauchten Symbols, erste Spekulationen um ein mögliches Crossover entbrannten, ist man sich nun ganz sicher. Weitere Leaks implizierten, dass es sich bei den Dragon Ball Z-Inhalten, die wir in Fortnite sehen könnten, um verschiedene Skins, Emotes und sogar eine neue mythische Waffe handeln soll. Bis auf den Starttermin des Events hielt sich Epic allerdings bislang bedeckt.Mit den populären Charakteren aus dem Universum von Akira Toriyama holt sich Epic Games bereits zum zweiten Mal ein populäres Anime-Franchise ins Boot. Erst vor Kurzem erreichte die zweite Welle der Naruto-Skins den Ingame-Shop. Diese brachte einige Fan-Favoriten wie Itachi, Hinata, Gaara und Orochimaru in die Welt des Battle Royale-Hits aus dem Jahre 2017. Zuletzt verspürte der Titel einen Aufwind in der Gaming-Community, nachdem in Fortnite der sogenannte Null Bauen-Modus dauerhaft zur Verfügung gestellt wurde Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer