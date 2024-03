Fortnite: Noch 2024 soll der First Person-Modus kommen

Der gewaltige Erfolg, denmit der Einführung des Battle Royale-Modus im Jahrefeiern konnte, hält dank Neuerungen wie der Option, auf das Bauen gänzlich verzichten zu können, bis heute an. Dennoch sehnen sich Fans seit jeher nach einer ganz bestimmten Möglichkeit,Dauerbrenner zu genießen.Diese wollen die Entwickler nach fast sieben Jahren nun endlich im Spiel implementieren. Die Rede ist von einer, ganz wie es Konkurrenten wieoderbereits vormachen.Solltet ihr bislang von der, in der Fortnite üblicherweise über seine Modi hinweg gespielt wird, davon abgehalten worden sein, regelmäßig ein Ticket für den Battle Bus zu lösen, schafft Entwickler Epic Games nun Abhilfe. Während des State of Unreal-Livestreams auf der GDC 2024 kündigte man an,für die Möglichkeit sorgen zu wollen, Fortnite auch aus derspielen zu können.Laut dersoll es spätestensso weit sein, denn für jenes steht die sogenannte First Person Camera auf dem Plan. Wie das Ganze am Ende aussehen könnte, zeigte uns Epic bereits während der Präsentation für einen kurzen Moment. Dabei auffällig: Der, der beim üblichen Blick über die Schulter eures Spielcharakters zumeist verloren gehen dürfte.blieben im Rahmen der Roadmap aber natürlich ebenfalls nicht aus. Gerade die Creative-Fraktion darf sich künftig über einenfreuen, Gegenstände sollen handelbar werden und außerdem findenihren Weg in das Spiel. Obendrein soll es schon bald-Assets und -Animationen geben, mit denen sich Hindernisparcours erstellen lassen.soll es Vorlagen und Tools vongeben, mit denen ihr eure eigenen Rennstrecken bauen könnt. Dankund noch in diesem Jahr soll das besonders, nachdem es lange Zeit von den Apple-Geräten verbannt war.Letztes aktuelles Video: Kapitel 3 Saison 1 Flipped Übersichtstrailer