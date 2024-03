No One Lives Forever () von Electronic Arts - Bildquelle: Electronic Arts

No One Lives Forever: Nighdive kämpft weiter um Neuauflage





Hey @wbgames can we @NightdiveStudio do a remaster of No One Lives Forever, please? Signed, everyone who likes this tweet. https://t.co/D5N0WVr90P



— Stephen Kick @ GDC! (@pripyatbeast) March 19, 2024

Wenn man nach denaller Zeiten fragt, dann gibt es viele verschiedene Antworten:. Aber einer wird immer vergessen, obwohl er mit seinem Setting, seiner Protagonistin und seinem Humor absolute Spitze ist. Die Rede ist vonDer einst im November 2000 veröffentlichte Shooter von Entwickler Monolith und Publisher Sierra Entertainment ist heutzutage auf keiner Plattform mehr. Das Entwicklerteamwürde das gerne ändern, aber die Rechtesituation ist ein wenig verzwickt. Deshalb bittet das Studio aktuell auf Twitter um Hilfe von interessierten Spielern.Es ist längst nicht das erste Mal, dass die Nightdive Studios darüber sprechen,. Bereits in der Vergangenheit hat sich das Team sehr dafür eingesetzt, Cate Archers Spionage-Shooter wie bereitsoderzurück zu bringen, allerdings aufgrundkeine Chance erhalten.Dennoch hat man bei den Entwicklernlängst nicht vergessen. Stephen Kick, der CEO des Unternehmens, versucht es deshalb in diesen Tagen erneut und zieht dieses Mal die Öffentlichkeit mit rein. Auf Twitter bittet er Warner Bros. Games darum, einentwickeln zu dürfen – unterschrieben von all denjenigen, die den Beitrag liken würden.Neben der Frage, ob die Taktik Erfolg hat, steht noch anderes mögliches Dilemma im Raum: Es ist nicht ganz klar, wer eigentlich dietatsächlich besitzt. Warner Bros. wäre naheliegend, da diese einst Monolith übernommen haben. Allerdings könnten auch die Unternehmen Activision, welches einst Sierra im Zuge der Fusion mit Blizzard Entertainment erhalten hat, oder Fox Interactive, mittlerweile quasi zu Disney gehörend, eine entscheidende Rolle spielen.Eventuell, und das geht aus dem Tweet nicht hervor, konnte Nightdive aber die komplizierte Rechtesituation klären und sieht dieam höchsten. Ob der Publisher allerdings überhaupt Interesse an einem No One Lives Forever Remastered zeigt, nachdem er zuletzt verlauten ließ, sich, bleibt abzuwarten.