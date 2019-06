Cyberpunk 2077: "You're breathtaking": Auflockerung der Pressekonferenz wird mit Collector's Edition honoriert - 4Players.de

And it got you a free #Cyberpunk2077 Collector’s Edition on top! Check your DMs.



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10. Juni 2019

Eines der vermeintlichen Highlights auf der Microsoft-Pressekonferenz war der Auftritt von Keanu Reeves, der in Cyberpunk 2077 die Rolle von Johnny Silverhand spielen wird und deswegen auch auf der Veranstaltung über das Rollenspiel sprechen sollte. Während Reeves auf der Bühne sprach, bezeichnet er Cyberpunk als "atemberaubend" ("breathtaking"). Kurz darauf schreit eine Person aus der Menge deutlich hörbar zurück: "Du bist atemberaubend! (You're breathtaking!)" Reeves hörte dies klar und deutlich (wie so ziemlich alle Zuschauer), zeigte auf die fragliche Person und entgegnete: "Du bist atemberaubend! Ihr alle seid atemberaubend!" Darauf folgte viel Beifall bis Reeves wieder zu seinem Text zurückkehrte, schließlich hätte "er ja keine Zeit".Mittlerweile ist auch klar, wer diese Person war, die Reeves den "atemberaubenden" Kommentar zurief. Es war Peter Sark, ein YouTuber mit Xbox-Fokus aus LA. Zum Beweis veröffentlichte Sark folgendes Video via Twitter. Und auch CD Projekt Red reagierte prompt und versprach ihm zusätzlich eine Collector's Edition von Cyberpunk 2077 für die Auflockerung der Pressekonferenz.Letztes aktuelles Video: E3 2019 TrailerCyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Collector's Edition umfasst eine 25 cm große Statue, die den Protagonisten des Spiels - V - in Aktion zeigt, ein Steelbook, ein Hardcover-Artbook und mehr.