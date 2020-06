Cyberpunk 2077: Trailer: Der Auftrag (Englisch und Deutsch)

CD Projekt Red hat beim heutigen Livestream einen weiteren Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Der Clip "The Gig" bzw. "Der Auftrag" gibt einen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V, in dessen Fußstapfen die Spieler noch in diesem Jahr treten werden. Das Video liegt sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache vor.Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Rollenspiel wird außerdem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen ausnutzt und Besitzern der Xbox-One- respektive PlayStation-4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.