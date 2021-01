Cyberpunk 2077: Höhere Stabilität und einige Bugfixes: Patch 1.1 auf PC und Stadia veröffentlicht

Verschiedene Verbesserungen zur Stabilität, darunter:

Verbesserte Speichernutzung in verschiedenen Untersystemen des Spiels – Charaktere, Interaktionen, Navigation, Videos im Spiel (TV, Werbung, Nachrichten), Blätter, Lasereffekte, Minimap, Geräte, KI, Straßenverkehr, dem System des Umgebungsschadens, Grafikkarten-bezogen und mehr.

Verschiedene Probleme, die zu Abstürzen führten, wurden behoben (unter anderem beim Laden von Speicherständen, Start und Beenden des Spiels sowie dem letztmöglichen Speicherpunkt [Point of No Return]).

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Anrufe von Delamain in Epistrophy sofort beendet wurden und man sie nicht annehmen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler in Epistrophy keine Anrufe von Delamain erhielten, wenn sie sich dem jeweiligen Fahrzeug näherten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Missionsziel in M’ap Tann Pelen bei „Nimm Mr. Hands’ Anruf an“ stecken blieb.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Judy in Pyramid Song unter die Erde teleportiert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem es in Poem of the Atoms nicht möglich war, mit dem Zenmeister zu sprechen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Takemura in Down on the Street nicht angerufen hat.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Jackie in Die Übergabe verschwinden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem es in The Beast in Me: Das Große Rennen unmöglich war, aus dem Auto zu steigen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler keine Nachrichten und Anrufe mehr erhalten konnten, wenn sie sich zu weit vom Quest-Gebiet in A Day in the Life entfernten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Space Oddity nach dem Öffnen des Pakets nicht aktualisiert wurde.

Rückwirkend wurden die Spielstände repariert, bei denen ein seltenes Problem dafür gesorgt hat, dass man in Automatic Love wegen einer unsichtbaren Wand nicht mit Judy sprechen konnte. Den eigentlichen Grund für diesen Fehler untersuchen wir derzeit.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler ihre Belohnung für den Auftrag: Pressefreiheit nicht abholen konnten. Bei Spielern, die die Belohnung nicht abholen konnten, wird die Quest jetzt automatisch abgeschlossen und sie erhalten die Belohnung automatisch.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Delamain in der ganzen Quest Epistrophy nichts sagte, wenn Spieler sich anfangs weigerten, ihm zu helfen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Eingabe-Aufforderung fehlte, den Braindance zu verlassen.

Ein ungültiges Item wurde als Beute entfernt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Flugbahn einer Granate im Fotomodus angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Partikel aus nächster Nähe pink aussahen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Autos in Verbrechensmeldung: Willkommen in Night City nicht korrekt erschienen sind.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Erfolg Kleiner Mann – was nun? manchmal nicht freigeschaltet wurde, nachdem alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Santo Domingo abgeschlossen wurden.

Der Grund für die übermäßige Größe von Speicherständen wurde beseitigt (dies hing mit dem Modifikator zusammen, der anzeigte, ob ein Item selbst hergestellt war) und bereits existierende Speicherstände wurden verkleinert. (Hinweis: PC-Speicherstände, die vor dem Update 1.06 beschädigt wurden, werden dadurch nicht repariert.)

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Eingaben nicht mehr erkannt wurden, nachdem das Waffenrad geöffnet und eine Aktion ausgeführt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Option „Fortfahren“ im Hauptmenü einen Speicherstand im Finale laden konnte.

Performance-Optimierung von Menschenmengen auf PlayStation 4 Pro und PlayStation 5.

Verschiedene Absturzprobleme auf PlayStation 4 wurden behoben.

Verbesserte Speichernutzung für Charaktererstellung, Spiegel, Scannen, Remote-Kontrolle von Kameras und Menüs (Inventar, Karte) auf Xbox One, Xbox One X und Xbox One S.

Es ist jetzt möglich, Erfolge im Offline-Modus von Steam freizuschalten. Hinweis: Dafür muss vor Start des Spiels der Offline-Modus aktiviert werden. Dies funktioniert nicht rückwirkend.

Ein Fehler wurde adressiert, bei dem das Laden des Cache bei NVIDIA-Grafikkarten zu Abstürzen beim Starten des Spiels führen konnte.

Der Ton beim Konzert in Never Fade Awaysollte jetzt zu hören sein.

Beschädigte Texturen bei mehreren Nahkampfwaffen wurden repariert.

Die standardmäßigen Einstellungen der Nullzone wurden angepasst und reagieren jetzt besser. Hinweis: Diese Veränderung betrifft nur die standardmäßigen Einstellungen.

Dieses Update soll "das nötige Fundament für die kommenden Patches" bilden und sorgt hauptsächlich für die Verbesserung der Stabilität (weniger Abstürze). Zudem wurden mehrere Questfehler in der offenen Welt und ein Fehler mit übergroßen Speicherständen auf dem PC behoben. Allerdings gibt es auch Berichte über einen neuen Bug , der in der Hauptstoryquest "Down on the Street" auftreten kann und den Fortschritt verhindert (Anruf lässt sich nicht beenden). CD Projekt Red : "Wir werden diese Arbeit im Patch 1.2 sowie in weiteren Updates fortsetzen. Gleichzeitig werden wir weiterhin die Fehler ausbessern, die ihr uns meldet, und auf euer Feedback hören, um das Spielerlebnis allgemein zu verbessern."