Cyberpunk 2077: Erweiterte Rücknahme-Richtlinien bei Microsoft enden bald

Das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 ( ab 29,99€ bei kaufen ) konnte zwar durchaus viel Freude bereiten, hat aber vor allem bei Spielern für Ärger gesorgt, die sich noch mit der alten Konsolengeneration in das gefährliche Leben von Night City stürzen wollten. Aufgrund des katastrophalen Technik-Zustands, in dem sich das Spiel bei der Veröffentlichung befand, hagelte es zahlreiche Beschwerden, die nicht nur Entwickler CD Projekt Red, sondern auch Hersteller wie Sony und Microsoft zum Handeln zwangen.Während Sony nicht nur Rückerstattungen gewährte, sondern das Spiel zeitweise komplett aus seinem Store verbannte, weichte Microsoft seine Regeln für die Rückgabe des verbuggten Rollenspiels auf. Doch damit ist bald Schluss: Wie Eurogamer.net meldet, treten am 6. Juli wieder die ursprünglichen Richtlinien bei der Rückerstattung in Kraft - und das sowohl für alte als auch neue Käufer von Cyberpunk 2077.Bei Sony ist der Titel mitterweile auch wieder im PlayStation Store verfügbar, wird dort aber mit einer Performance-Warnung versehen Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality