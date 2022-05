Cyberpunk 2077: So sieht Cyberpunk in der UE5-Engine aus

Der YouTuber Enfant Terrible hat sich die Mühe gemacht und Teile aus dem mittlerweile mehr als vorzeigbaren Rollenspiel Cyberpunk 2077 ( ab 24,00€ bei kaufen ) in der neuen Unreal Engine 5 nachgebaut.Der optische Sprung verblüfft. Cyberpunk ist nach einigen Updates inzwischen fast zu dem Rollenspiel geworden, dass die Entwickler von CD Projekt Red eigentlich schon zum Launch versprochen hatten.Abgesehen von ein paar kleinen, technischen Zipperlein, die den Spaziergang durch Night City hier und da noch plagen, ist das Spiel in seiner jetzigen Form schon fast ein GOTY-Anwärter. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich die Entwickler für ein neues Spiel aus dem Witcher-Universum von der hauseigenen RedEngine verabschieden.Statt dem Grafikmotor, der bisher bei allen Spielen von CD Projekt Red zum Einsatz kam, soll nun die neue und augenscheinlich recht performante Unreal Engine 5 für eine nie gesehene Grafikpracht der offenen Welt und der sich darin tummelnden Figuren sorgen.Der technische versierte YouTuber Enfant Terrible hat anscheinend keine Lust noch mindestens 4 Jahre auf das neue Spiel zu warten und hat sich darüber Gedanken gemacht, wie Cyberpunk ausgesehen hätte, hätten die Entwickler diesen Geistesblitz schon früher gehabt.Er hat zahlreiche Gebiete und sogar einige Spielfiguren aus Cyberpunk 2077 nachgebaut und das Ergebnis ist schon absolut beeindruckend. Neben stark verbesserten Texturen, Licht- und Oberflächeneffekten, begeistern die dank Metahuman extrem realistischen Gesichter der Spielfiguren. So gesehen also keine Frage: Der Einsatz der Unreal Engine 5 wäre für Cyberpunk 2077 keine schlechte Wahl gewesen.