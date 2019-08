Nintendo: Indie World für den 19. August angekündigt; gesamte Präsentation jetzt im Video - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. August 2019, 17:13 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 17. August 2019, 13:39 Uhr:





We're going to see another Microsoft / Xbox first game at the IndieWorld Direct on Monday.



So far we've had Minecraft, Cuphead and Super Lucky's Tale that have been Xbox exclusives come to Switch.



If you've been following rumors/leaks you can probably guess this one. https://t.co/hXrDJb1XxW



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 17. August 2019





Two games will be shadow dropped. Both games are Hot.



We'll also get solid 2019 release dates for Creature in the Well, Blasphemous, Northgard, Trine 4, One Finger Death Punch 2, Skellboy and a few others.



2019 and 2020 release windows for other games.



Worth a watch.



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 17. August 2019





Seid am 19.08. um 15:00 Uhr bei einer brandneuen #IndieWorld-Ausgabe im Livestream dabei! In dieser Präsentation erfahrt ihr alles zu Indie-Titeln, die bald im Nintendo #eShop für #NintendoSwitch erscheinen!



🎥 Seht sie euch am 19.08. hier an: https://t.co/hSDU5kaBBF pic.twitter.com/UsPlIVXxFT



— Nintendo DE (@NintendoDE) 16. August 2019

Inzwischen ist die komplette Präsentation der Indie World als Video verfügbar:Nintendo hat eine neue Präsentation der "Indie World" für den kommenden Montag (19. August) angekündigt, und zwar für 15:00 Uhr. In der ca. 20 Minuten langen Episode sollen Indie-Spiele für Nintendo Switch vorgestellt werden. Die "Indie World" (quasi Nintendo Direct für Indie-Spiele) wird bei YouTube zu sehen sein. Die "Indie-World-Website" findet ihr hier In der Gerüchteküche wird aktuell darüber spekuliert, dass Microsoft eine Umsetzung von Ori für Switch angekündigen wird (sehr wahrscheinlich von Ori and the Blind Forest ). Außerdem sollen zwei Indie-Spiele auch gleich veröffentlicht werden.Am Montag vor der gamescom 2019 wird um 19:00 Uhr noch die Präsentation (mit Spiele-Fokus) von Google Stadia ausgestrahlt. Ab 20:00 Uhr wird die gamescom: Open Night Live beginnen.