Nintendo: Erster Trailer zum Super Mario-Film mit Chris Pratt angekündigt

Super Mario-Film: Release-Date und Cast ebenfalls bekannt





Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU



— New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Nintendo und Illumination haben den ersten Trailer zum kommenden Super Mario-Animationsfilm angekündigt. Dieser soll im Rahmen der New York Comic Con gezeigt werden.Über Twitter gibt der offizielle Account des Events bekannt, man werde schon am 6. Oktober um 16 Uhr Ortszeit die Premiere des Teaser-Trailers feiern. In der Hauptrolle des Super Mario sehen wir Chris Pratt und auch der restliche Cast, unter anderem mit Jack Black als Bösewicht Bowser, braucht sich nicht verstecken.Bereits im Jahre 2018 gaben Nintendo und das Animationsstudio Illumination bekannt , man würde derweil an einem Super Mario-Film arbeiten. Das Release des Films sollte eigentlich schon in diesem Dezember in den Kinos anlaufen, eher er von Universal Pictures auf den 7. April des kommenden Jahres verschoben wurde.Im September des vergangenen Jahres rückte das Vorhaben erneut in den öffentlichen Fokus, als Mario-Schöpfer Shigeru Myamoto den Cast des Super Mario-Films bekanntgab. Zu jenem gehören neben Chris Pratt und Jack Black auch Charlie Day als Luigi, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach sowie Spaßkanone Seth Rogen, der die Rolle des Donkey Kong übernehmen wird.Wir können uns den ersten Super Mario Movie-Trailer auch ansehen, ohne vor Ort zu sein. Am 6. Oktober, zeitgleich zu seiner offiziellen Prämiere auf der Comic Con, wird er über das Internet zu sehen sein. Und möglicherweise dürfen wir uns in gar nicht weit entfernter Zukunft auch auf weitere Franchise-Verfilmungen einstellen, denn Nintendo hat vor Kurzem das Animationsstudio Dynamo Pictures gekauft