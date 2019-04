Xbox One: Sechs abwärtskompatible 360-Titel bekommen "Enhanced-Patch" für die One X - 4Players.de

schrieb am 18.04.2019 um 10:15 Uhr

EvilTwin2017 hat geschrieben: ? Heute 08:02 Chip Hazzard hat geschrieben: ? Gestern 23:01 Launebub hat geschrieben: ? Gestern 22:52 Fable 2 und 3 waren schon aufwärtskompatibel.

Lediglich das XE wurde hinzugefügt für die One X Fable 2 und 3 waren schon aufwärtskompatibel.Lediglich das XE wurde hinzugefügt für die One X Haben Fable 2 und 3 einen enhanced Patch bekommen? Nein.. Nur fable 1 bisher.. Die Newsmeldung von 4players ist unvollständig. Die genannten Spiele erhalten alle einen Enhanced-Patch.

Was einfach mal ne richtig geile Sache ist. Die Unterschiede fallen zwar bei jedem Spiel unterschiedlich stark aus, aber gerade wenn man sich mal The Wichter 2 oder Oblivion im Vergleich anschaut, ist das schon ziemlich krass. Bei Fable 1 (Xbox 360 Remake) war der Unterschied hingegen leider nicht so stark, und da Fable 2 und 3 auf der gleichen Engine basieren, vermute ich hier ähnliches. Werde es heute Abend aber mal ausprobieren.