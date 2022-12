Mario Kart 8: 3. Welle des Booster-Streckenpass & individuelle Item-Auswahl im Update

Mario Kart 8 Deluxe: Das sind die 8 Pisten der 3. Welle des Booster-Streckenpass

Rock Cup

London Loop (Tour)

Boo Lake (GBA)

Rock Rock Mountain (3DS)

Maple Treeway (Wii)

Moon Cup

Berlin Byways (Tour)

Peach Gardens (DS)

Merry Mountain (Tour)

Rainbow Road (3DS)

Kostenloses Update bringt Item-Auswahl-Feature für alle





A new Custom Items feature is now available for all #MarioKart 8 Deluxe owners via a free update. Use it to choose which items appear in offline VS Races and certain online modes! pic.twitter.com/lfZLqaNDJE



— Nintendo UK (@NintendoUK) December 7, 2022

Die dritte Welle des Booster-Streckenpass steht ab sofort in Mario Kart 8 Deluxe bereit. Außerdem bietet das Update die Möglichkeit, die Item-Auswahl zu individualisieren. Bereits im Dezember angekündigt , gelangen, wie mit jedem der bisherigen Streckenpass-DLCs, so zwei frische Cups in die bunte Kursmischung: Der Rock Cup sowie der Moon Cup, die beide mit jeweils vier wiederkehrenden, aus vorherigen Teilen bereits bekannten Rennpisten in Mario Kart 8 Deluxe aufwarten.Unter den acht Kursen, die im Zuge des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch hinzugefügt werden, finden sich einige ältere, aber auch vergleichsweise frische Karten wieder. So reicht die Spanne von einer Piste, die es bereits auf dem Game Boy Advance gab, bis hin zu mehreren Parcours aus dem Smartphone-Ableger Mario Kart Tour Neben den hinzugefügten Strecken bekommt Mario Kart 8 Deluxe ein Feature, auf welches leidenschaftliche Fans der Spielereihe seit Jahren gewartet haben dürften: Die individuelle Auswahl der im Rennen verfügbaren Items.Als wäre der vergrößerte Fuhrpark nicht schon Grund genug zur Freude, spendiert Nintendo Mario Kart 8 Deluxe ein kostenloses Update, mit dem sich künftig "Custom Items" für bestimmte Multiplayer-Modi einstellen lassen. Dies bedeutet, dass wir nicht einmal den DLC benötigen, um in der Zukunft individuelle Anpassungen an der Item-Auswahl vorzunehmen.Störte euch schon immer die fiese Blue Shell, wenn ihr euch gerade erst mühselig bis zur Pole Position vorgekämpft habt, könnt ihr diese ab sofort aus dem Spiel verbannen. Oder ist es eher der heimtückische Blitz, der schon so manchen sicher geglaubten Sieg in eine bittere Niederlage verwandelt hat?Fortan an gehören derartige Aufreger der Vergangenheit an, doch sind es ja auch eben jene Momente, die am Ende des Tages für den nötigen Nervenkitzel in Mario Kart 8 Deluxe sorgen dürften...Letztes aktuelles Video: GratisUpdate The Legend of Zelda