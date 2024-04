Rayman the Board Game für 2024 angekündigt

Oboder: In jüngster Zeit hat sich Ubisoft immer öfters an seine einstigen großen Marken erinnert. Nun kehrt auchzurück, aber vermutlich nicht ganz in der Art, wie es sich viele Fans erhofft haben.Statt eines eigenen Videospiels, das letzte ist immerhin schon fast elf Jahre alt, erhält der Arm- und Beinlose Charakter einevon Ubisoft und Flyos Games. Damit folgt der französische Publisher einen Trend der letzten Jahre, bei denen immer mehr Videospiele ihren Weg in die physische Welt der Unterhaltung gefunden haben.Das Rayman-Brettspiel, passendbetitelt, soll für Spieler ab 7 Jahren geeignet sein und euch die Vorlage so erleben lassen, wie noch niemals zuvor. Ohne viele Details zu verraten, soll es darum gehen, sich mit seinen "Lieblingshelden in einem epischen Rennen" zusammenzufinden, um Gefahren auszuweichen und Teensies zu retten.Weiter heißt es, dass Rayman the Board Game fürgeeignet ist und im dritten Quartal 2024soll. Zumindest gilt der Veröffentlichungstermin für englischsprachige Länder. Ob auch eine deutsche Übersetzung und ein Release in Deutschland erfolgt, geht aus der offiziellen Webseite bisher nicht hervor.Zuständig für das Brettspiel ist das in Montreal beheimatete Studio Flyos, die unter anderem schonveröffentlicht haben. Als Designer konnte man Maxime Tardif gewinnen, den man für Earth kennt.Auf einund Globox muss hingegen weiterhin gewartet werden. Zuletzt war Ubisofts Maskottchen lediglich in einem DLC fürzu sehen. Dem Prinzen geht es derweil ein wenig besser:seinen zweiten Videospielauftritt in diesem Jahr.