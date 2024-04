Priester stiehlt über 40.000 US-Dollar Kirchengelder – verbrät sie für Mobile-Games

Kirchenskandale dürften im Jahre 2024 nicht unbedingt eine Neuigkeit sein, die einen vor Überraschung das Weihwasser aus der Nase prusten lässt, dennoch handelt es sich bei diesem hier vermutlich um ein kurioses Novum: Ein US-amerikanischerhat mehrerefürveruntreut.Seinelebte er vor allem in zwei vergleichsweise besonders populären Vertretern des mobilen Marktes aus: Inund den Mario Kart-Ableger für das Handy soll ein Großteil des gestohlenen Geldes geflossen sein.Berichten des Philadelphia Inquirer zufolge, wurdeam 25. April in Pottstown, Pennsylvania, verhaftet und beschuldigt, Kirchengelder in Höhe vonvon seiner ehemaligen Gemeinde, der, veruntreut zu haben. Den Informationen des Portals zufolge sollen sich seine bevorzugten Objekte der Begierde im Mobile-Megahit Candy Crush und dem Smartphone-Ablegerwiedergefunden haben.Der Erzdiözese von Philadelphia entfernte Kozak schon imaus seiner Pfarrei, nachdem interne Untersuchungen zu Tage gefördert hatten, dass diesermit der Kreditkarte der Kirche getätigt hatte. Dies soll sich im Zeitraum zwischenabgespielt haben, während Kozak angeblich auch Geschenke für seine Patentochter von den Kirchengeldern gekauft haben soll.Den Berichten zufolge erklärte der Priester den Ermittlern noch damals, er habe das Geld genutzt, um sich einenin den von ihm gespielten Mobile-Titeln zu verschaffen. Kozak ergänzte, dass er sich wegen seiner Suchtbefände und bestritt dabei, dass er die Kirchengelder absichtlich für die massiven Mikrotransaktionen genutzt habe. Stattdessen seien dieder St. Thomas More Church bereits in seinem Handy hinterlegt gewesen, sodass diese automatisch belastet worden sei.Finanzunterlagen würden zeigen, dass Kozak bereitsauf das Kreditkartenkonto der Gemeinde zurückgezahlt habe. Darüber hinaus schickte er bereits kurz nachdem er seines Amtes enthoben wurde wohl einen Scheck in Höhe von– inklusive eines Entschuldigungsschreibens an seinen Nachfolger, in dem er vermittelte, der Kirche das Geld zurückzahlen zu wollen. Derzeit ist, sein Anwalt prüfe nun die Anklagepunkte und wolle sich mit den Behörden in Verbindung setzen.