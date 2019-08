Diablo 3: Reaper of Souls: Saison 18 beginnt am 23. August; Patch 2.6.6 steht an - 4Players.de

Dreieinigkeit der Liebe (Macht): Alle Spieler im Kreis erhalten einen Schadensbonus von 100 Prozent.

Dreieinigkeit der Entschlossenheit (Ressourcenkostenreduktion): Die Ressourcenkosten aller Spieler im Kreis werden um 50 Prozent verringert.

Dreieinigkeit der Schöpfung (Abklingzeitreduktion): Alle Fertigkeiten der Spieler im Kreis klingen schneller ab.

Barbar - Das Erbe Raekors

Kreuzritter - Akkhans Rüstung

Dämonenjäger - Ausstattung des Marodeurs

Mönch - Innas Einfluss

Totenbeschwörer - Gewandung des Seuchengebieters

Hexendoktor - Zunimassas Schlupfwinkel

Zauberer - Delseres Opus Magnum

Am 23. August um 17:00 Uhr beginnt Saison 18 in Diablo 3: Reaper of Souls auf PC. Der Startschuss auf Konsolen fällt am 23. August um 02:00 Uhr, unabhängig von der regionalen Version des Spiels. Wann die Saison enden wird, steht bisher nicht fest. Sie soll ungefähr drei Monate dauern. Zwei Wochen vor dem Ende wollen sich die Entwickler melden. Zusammen mit Saison 18 wird Patch 2.6.6 erscheinen, der einige legendäre Eigenschaften auf bekannten Gegenständen ersetzen wird. Mehr Experimente mit Kanais Würfel sollen dadurch angestoßen werden. Das Change-Log findet ihr hier Mit Saison 18 beginnt die "Saison der Dreieinigkeit". Auf den Schlachtfeldern werden regelmäßig "Kreise" erscheinen, die einen von drei zufälligen Stärkungseffekten gewähren, sofern man sie betritt bzw. in den Kreisen steht.Wie immer gibt es bei der Saisonreise ein Klassenset für den Abschluss der Etappen 2, 3 und 4. Das Set hängt von der Klasse des Charakters ab, mit dem Haedrigs Geschenke geöffnet wurde. Pro Saison gibt es immer nur ein Set als Geschenk. Folgende Sets werden in Saison 18 durch Haedrigs Geschenk verliehen:Die kosmetischen Belohnungen in Saison 18 werden von Blizzard so beschrieben: "Mit Saison 17 brachten wir zum ersten Mal vergangene saisonspezifische Belohnungen zurück, damit alle Spieler, die sie beim ersten Mal verpasst haben, noch eine Chance gekriegt haben. In Saison 18 werden Belohnungen aus Saison 6 in der Saisonreise wieder verfügbar. Zusätzlich zum Brustpanzer und den Handschuhen des exklusiven Sets des Eroberers können Spieler eine Reihe von Porträtrahmen verdienen, die von der geheimnisvollen Schönheit der Blutsplitter verziert sind. Außerdem wird eine grässliche Flagge zur gruseligsten Zeit des Jahres verfügbar sein, mit der ihr eure Liebe für alles Finstere zum Ausdruck bringen könnt."Erst kürzlich gaben die Entwickler bekannt, dass sie Diablo 3 bzw. Diablo 3: Reaper of Souls auch in Zukunft weiter unterstützen wollen. Geplant sind neue Saisonthemen, ein neues Set für jede Klasse, diverse neue legendäre Eigenschaften und einigen Balanceänderungen ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Switch-Spielszenen Akt 1