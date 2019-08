SUPERHOT: Superhot erscheint heute für Switch - 4Players.de

Wie Nintendo im Stream der Indie World mitteilte, wird Superhot ( Wertung: 85% ) heute für Switch erscheinen - drei Jahre nach der Premiere auf dem PC. Warum sich der Abstecher in die stylische Action lohnt, die auch für PS4 und VR umgesetzt wurde, hat Jan damals im Fazit erklärt:"Schon wieder ein Highlight des Spieldesigns aus Polen: Superhot beweist, wie viel Spaß ein einfaches, aber cleveres Konzept machen kann! Das Beschleunigen und Abbremsen der Zeit schafft eine ganz eigene Dynamik, die durch viele coole Tricks wie das Entwaffnen oder Betäuben mit Wurfgegenständen verfeinert wurde. Ist das überhaupt noch ein Shooter? Eher ein Puzzlespiel! Oder doch Geschicklichkeit? Gute Reaktionen und vorausschauende Attacken spielen hier schließlich eine wichtige Rolle. Im Endeffekt ist es aber gerade dieser Mangel an Trennschärfe, der das Spiel so spannend macht, zumal das kleine Team auch einen schönen Weg gefunden hat, den grafischen Minimalismus in eine Hacker-Geschichte einzubetten. Negativ sind mir nur technische Kleinigkeiten, die kurze Spielzeit von gut zwei Stunden und die manchmal unfair hinter dem Rücken spawnenden Gegner aufgefallen. Trotzdem ist Superhot aber ein faszinierender Shooter für Experimentierfreudige!"Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer