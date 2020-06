Metro Redux: Shooter-Duo erscheint bald auch bei Stadia

Die Sammlung Metro Redux, welche die beiden Titel Metro 2033 und Metro: Last Light in technisch verbesserten Versionen samt den DLC-Erweiterungen enthält, soll "in Kürze" bei Googles Streaming-Plattform Stadia verfübar sein. Da Metro Exodus bereits dort erhältlich ist und sogar Teil der Pro-Bibliothek war, können Spieler bald die gesamte Trilogie mit Protagonist Artjom erleben.In der Pressemitteilung heißt es:"Dazu werden in Kürze auch Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux im Stadia Store erhältlich sein und somit die Trilogie von 4A Games auf Stadia vervollständigen. Angesiedelt in der Moskauer Metro verbindet die Serie actiongeladene Kämpfe, Stealth-Einlagen und Erkundung in einer dunklen und zerstörten Untergrundwelt. Dank der Redux-Versionen erhalten Spieler direkt alle DLCs und Verbesserungen, die seit dem ursprünglichen Release dazu kamen."Welche Spiele die Pro-Abonnenten im Juni erhalten, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch Der Einstieg von Metro Last Light