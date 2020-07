Rocket League: Wird im Sommer auf Free-to-play umgestellt; Release im Epic Games Store; Verkauf auf Steam wird eingestellt

Astorek86 schrieb am 21.07.2020 um 19:10 Uhr

Ich bin mir grade nicht sicher, ob die Umstellung das Ergebnis eines sehr erfolgreichen, oder eines sehr erfolglosen Spiels ist... Normalerweise wurden in der Vergangenheit immer dann Spiele auf F2P umgestellt, wenn der Kreis der Spieler so klein wurde, dass ein Absenken in die Bedeutungslosigkeit drohte.

Hab auch das Gefühl, mit dem ganzen Haufen an "Geschenken" für die Leute, die das Spiel bereits gekauft haben, will man einen möglichen Shitstorm ebenjener Spieler abfedern.

Warum das Spiel aber neuen Spielern auf Steam nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, lässt sich außerhalb irgendwelcher Gewinnmaximierungsstrategien kaum vernünftig erklären...