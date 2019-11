Street Fighter 5: Yoshinori Ono äußert sich zu Zukunftsplänen für das Fighting Game - 4Players.de

Im Gespräch mit Eurogamer.net hat sich Capcom-Urgestein Yoshinori Ono dazu geäußert, welche Pläne man für die Zukunft von Street Fighter 5 verfolgt. Im nächsten großem Update plant man z.B., die Turnierfunktion in Kombination mit einem neuen Spielmodus massiv auszuweiten. Dürfen derzeit maximal acht Leute an einem Turnier innerhalb einer Lobby teilnehmen, stellt Ono Dutzende, wenn nicht sogar hunderte von Teilnehmern in Aussicht.Kleinere Ankündigungen zu Neuigkeiten sollen bereits im November und Dezember erfolgen. Details dazu nennt er allerdings nicht. Danach will das Team sich erstmal zurückziehen und z.B. vorerst keine weiteren Anpassungen an der Balance vornehmen. Tatsächliche habe das Team laut Ono nach dem holprigen Start enorm viel Zeit und Arbeit in die Weiterentwicklung des Titels investiert. Dank dieser Mühen befindet sich Street Fighter 5 für Ono in einem guten Zustand und pro Tag werden etwa eine halbe Million Online-Partien ausgetragen. Dadurch fallen viele Daten an, die man intern analysiert, um über weitere Änderungen an der Balance nachzudenken.Die kommende Konsolengeneration hat man für Street Fighter ebenfalls schon im Visier. Allerdings will Ono die Serie nicht schon zum Start überstürzt auf neue Plattformen bringen. Stattdessen will man erst abwarten, bis sich die installierte Basis erhöht und man abschätzen kann, was mit den Konsolen der nächsten Generation überhaupt möglich ist.Letztes aktuelles Video: E Honda Lucia und Poison Gameplay Trailer