Outer Wilds: Hinweise auf PS4-Umsetzung - 4Players.de

Das Weltraum-Abenteuer Outer Wilds könnte eventuell auch auf der PlayStation 4 erscheinen. Hinweise darauf liefert nach Angaben von Gematsu eine Alterseinstufung für die PS4-Umsetzung, die von der zuständigen Institution in Korea vorgenommen und anschließend veröffentlicht wurde.Ende Mai erschien der Titel von Mobius Digital bereits für die Xbox One und den PC (im Epic Games Store). In unserem Test bekam der Trip in den Weltraum mit seiner kosmischen Zeitschleife eine Wertung von 70% auf der Konsole. "Interessant konzipiertes, aber technisch und spielerisch durchwachsenes Weltraum-Abenteuer in einer verheerenden Zeitschleife", meinte Jens dazu.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten