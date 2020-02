Quantic Dream: Setzt in Zukunft auf Self-Publishing und will an "noch ehrgeizigeren Projekten" arbeiten

Quantic Dream wird zum 23. Firmenjubiläum auf Self-Publishing umstellen. Das Studio hinter Heavy Rain Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human will seine Spiele in Zukunft in Eigenregie finanzieren und veröffentlichen - sowie zugleich anderen Studios beim Vertrieb ihrer Projekte helfen. David Cage (CEO, Director und Writer) und Guillaume de Fondaumière (Co-CEO und Head of Publishing) heben in diesem Zusammenhang die Erfolge in den letzten beiden Jahren mit Detroit: Become Human und der Veröffentlichung ihrer Spiele auf dem PC hervor.Auszug aus der stellenweise sehr überschwänglichen Ankündigung : "Und so sind wir nun zum ersten Mal seit 23 Jahren, in denen wir mit renommierten Verlagen/Publishern zusammengearbeitet hatten, in der Lage, selbst zu publizieren. Dieses neue Vorhaben wird es uns ermöglichen, Entscheidungen in völliger Unabhängigkeit zu treffen und die technologischen und strategischen Möglichkeiten der Plattformen der nächsten [Konsolen-]Generation zu nutzen. Es wird uns auch ermöglichen, anderen Entwicklern durch Investitions- und Entwicklungsunterstützung zu helfen, so dass sie ihr Talent voll und ganz entfalten können. Wir wollen die Schöpfer origineller Projekte unterstützen und ihnen wiederum helfen, ihre Vision zu verwirklichen und qualitativ hochwertige, bahnbrechende Erfahrungen zu entwickeln. Dies ist mehr als eine Evolution - es ist eine Transformation. Wir tun dies, um unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit zu bewahren, um weiterhin an innovativen und noch ehrgeizigeren Projekten zu arbeiten, um größere Herausforderungen anzugehen und um das Unerwartete zu erschaffen."Die Self-Publishing-Ankündigung folgt auf die Minderheitsbeteiligung von NetEase Games (China) an dem französischen Studio im Frühjahr 2019 ( wir berichteten ). Die Investition solle Quantic Dreams "Vision, eine globale, Multi-Franchise-Unterhaltungsfirma" zu werden unterstützen, um "in der Zukunft fortgeschrittene Technologien und Spiele" zu entwickeln, hieß es damals.