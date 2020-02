Nintendo Switch: Gerüchte: Umsetzungen von Catherine Full Body, XCOM 2 und BioShock entdeckt

In der Datenbank der südkoreanischen Stelle für Altersfreigaben von Computer- und Videospielen sind mehrere Switch-Umsetzungen einiger Spiele aufgetaucht , die bisher noch nicht offiziell für die Nintendo-Konsole angekündigt wurden. Entdeckt wurden Einträge zu Catherine Full Body (bisher nur auf PS4 erhältlich ) und die XCOM 2 Collection (XCOM 2 + War of the Chosen + alle Erweiterungen). BioShock, BioShock Infinite und BioShock The Collection tauchten ebenfalls in der Datenbank auf.Das "Korean Ratings Board" hatte vor einiger Zeit schon die Ankündigung von Thronebreaker: The Witcher Tales für Switch vorweggenommen . Offizielle Vorstellungen von Atlus/Sega und Take-Two Interactive bzw. 2K Games stehen aber noch aus.Letztes aktuelles Video: Indie World - Best Selling Games of 2019