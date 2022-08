Nintendo Switch: Bis zu 80 % Rabatt auf Tausende Titel im eShop-Sale (Update)

Nintendo Switch-Spiele im Showdown-Sale: Welche Titel gibt es günstiger?

Das war das Angebot des US-amerikanischen Sales

Schon seit gestern läuft im Nintendo eShop der große Showdown Sale. Über 1.000 Angebote sind bis zu 80 Prozent reduziert, darunter viele Multiplayer-Spiele für die Nintendo Switch.Update: Nachdem wir uns in den vergangenen Tagen noch an den US-Angeboten orientieren mussten, ist mittlerweile natürlich auch bekannt, um welche Titel es sich im europäischen eShop genau handelt. Darunter finden sich bekanntere Switch-Vertreter wie Super Mario 3D World + Bowser's Fury Yoshi's Crafted World oder Mortal Kombat 11 Ultimate. Doch auch weitere, starke Spiele für die Nintendo Switch sind besonders günstig. Wir haben nachfolgend eine passende Liste mit den Highlights für euch.Neben vielen weiteren sind es vor allem folgende Nintendo Switch-Spiele, deren Kauf sich im Zuge des Showdown Sales des eShop zu einem vergünstigten Preis lohnen dürfte:Noch bis zum 14. August habt ihr die Chance, die Nintendo Switch-Spiele im Showdown Sale des europäischen eShop günstiger zu erwerben, ehe sie zu ihrem Ursprungspreis zurückkehren.Am 02. August berichteten wir: Im Fokus des eShop Sales, der über Twitter bereits angekündigt wurde, sollen vor allem Nintendo Switch-Games stehen, die uns den Spiele-Sommer mit unseren Freunden und unserer Familie gemeinsam genießen lassen. Das nordamerikanischen Angebot bestand allem voran aus Fan-Favoriten wie Super Mario Party Among Us , oder dem Jackbox Party Pack 8 . Welche Titel es derweil noch zum reduzierten Preis im US-eShop gibt, zeigen wir euch im nachfolgenden Überblick:Wie lange der europäische eShop-Sale gehen wird, bleibt abzuwarten. Das US-amerikanische Pendant bietet die reduzierten Nintendo Switch-Spiele seit dem letzten Freitag an, ehe der Showdown Sale am Sonntag um 0 Uhr seine Pforten wieder schließen soll. Interessieren euch Technik-News allgemein, findet ihr noch mehr von ihnen auf Futurezone