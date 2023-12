Google: Die 10 meistgesuchten Games 2023 im Überblick

Google: Das sind die 10 meistgesuchten Spiele des Jahres 2023

Zum Jahresende kann man sich kaum noch vor Listicles und Rankings retten und natürlich springt auchauf den Zug auf und verrät, welche Games das gesamte Jahrüber am öftesten gesucht wurden.Unter denfinden sich dabei natürlich einige namhafte Vertreter, von denen wohl jeder leidenschaftliche Gamer in den letzten Monaten zumindest einmal gehört haben dürfte. Doch auch die eine oder anderehat es in die Top 10 geschafft.Obwohldie vergangenen Monate über in aller Munde war und sich mit zahllosen Preisen als bestes Spiel des Jahres schmücken durfte, ist Larians Rollenspiel-Epos nicht dasgewesen. Stattdessen krallt sich, das Open World-Spin-off aus dem Harry Potter-Universum, den ersten Platz im Ranking.Nicht nur die starken Verkaufszahlen dürften dabei geholfen haben, sondern auch die nach dem ursprünglichen Launch vom 10. Februar veröffentlichtenfür die letzte Konsolengeneration, ebenso wie die nachgereichte Switch-Version, die erst im November auf den Markt kam, trugen wohl dazu bei, dass Hogwarts Legacy das gesamte Jahr über besonders gefragt war. Welche Titel sonst noch besonders häufig bei Google gesucht wurden, verrät das restlicheSo erfreute sich auchThe Last of Us an frischer Popularität, die vor allem durchan Aufschwung gewonnen haben dürfte, die ihr Debüt im Januar des Jahres feiern durfte. Das Ergebnis: The Last of Us belegt den zweiten Rang der meistgesuchten Videospiele bei Google.Spannend ist vor allem, dass es mit, das insbesondere in Japan einen anhaltenden Hype genießt und dort den ersten Platz im lokalen Ranking belegt, ebenso wie mit, einem PUBG-Ableger, zwei Mobile-Titel in die Top 10 geschafft haben, die selbst eingefleischte Gamer vielleicht nicht direkt dort verordnet hätten. In Japan folgten Suika übrigens das auch im Rest der Welt starke Hogwarts Legacy und – wie womöglich zu erwarten war –eine starke Wertung erzielen konnte. Im vergangenen Jahr standim Übrigen an der Spitze der bei Google gesuchten Games.