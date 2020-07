Horizon Zero Dawn: PC-Umsetzung hat einen Releasetermin

Die PC-Version des actionreichen Rollenspiels Horizon Zero Dawn hat einen konkreten Releasetermin: Ab dem 7. August wird man sich auch am Rechner zusammen mit Aloy durch die faszinierende Endzeit-Welt mit ihren Maschinen-Wesen durchschlagen dürfen. Wie DualShockers meldet, wird das Spiel bei Steam in der Complete Edition erscheinen und demnach auch direkt die Erweiterung The Frozen Wilds, ein digitales Artbook sowie weitere Outfits beinhalten. Für Vorbesteller wird ein Preis von 49,99 Euro angegeben.Die PC-Version bietet gegenüber dem PS4-Original je nach System nicht nur mehr Grafikdetails, sondern auch eine Unterstützung für Ultra Widescreen und eine höhere, variable Bildrate. Derweil werkelt Guerilla bereits am Nachfolger Horizon Forbidden West, der für die PlayStation 5 angekündigt wurde.Letztes aktuelles Video: PC Features Trailer