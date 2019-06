Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Anzahl der Episoden/Teile ist noch völlig offen - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4)

Cloud, voiced by Cody Christian (All American, Teen Wolf)

Barret, voiced by John Eric Bentley (Transformers: Revenge of the Fallen, Independence Day: Resurgence)

Aerith, voiced by Briana White (Criminal Minds: Beyond Borders, Occupants)

Tifa, voiced by Britt Baron (GLOW)

Jessie, voiced by Erica Lindbeck (Spider-Man, Persona 5, ThunderCats Roar)

Biggs, voiced by Gideon Emery (Star Wars: The Clone Wars, Teen Wolf)

Wedge, voiced by Matt Jones (Breaking Bad)

Sephiroth, voiced by Tyler Hoechlin

Das Remake von Final Fantasy 7 wird bekanntlich in mehreren Teilen erscheinen. In wie vielen Häppchen das Rollenspiel-Epos letztendlich veröffentlicht wird, ist noch völlig offen. Yoshinori Kitase (Producer des Spiels) gegenüber Game Informer und Jason Schreier , dass sie es bei Square Enix selbst nicht wissen würden und deswegen auch keine Antwort auf die Frage geben könnten. Das mögliche Ende des ersten Remake-Teils war bereits durchgesickert ( wir berichteten ). Er sagte ebenfalls, dass die Entwicklung der zweiten Episode wohl ähnlich viel Zeit in Anspruch nehmen werde - wie der erste Teil.Kurz darauf folgte eine E-Mail der Presseabteilung von Square Enix der Marke Schadensbegrenzung, die der zweiten Aussage von Kitase widersprach: "Aufgrund der bereits geleisteten Arbeit am ersten Spiel gehen wir davon aus, dass die Produktion des zweiten Spiels effizienter sein wird. Vorerst möchten wir uns jedoch auf die Entwicklung des ersten Spiels konzentrieren."Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Angaben zur Veröffentlichung auf PC wurden nicht gemacht.Das Spiel wird ebenfalls als Deluxe Edition (89,99 Euro) und exklusiv im Square Enix Online Store als "1st Class Edition" für 299,99 Euro angeboten. Die Deluxe Edition beinhaltet ein Hardcover-Artbook, einen Mini-Soundtrack, die Beschwörungsmateria für die Esper Kaktor im Spiel als DLC und ein Sephiroth-SteelBook. Die Digital Deluxe Edition beinhaltet ein digitales Artbook, einen digitalen Mini-Soundtrack und die Beschwörungsmateria für die Esper Karfunkel und Kaktor im Spiel als DLC. Die "1st Class Edition" bietet alle Inhalte der Deluxe Edition, die Beschwörungsmateria für die Esper Karfunkel als DLC sowie ein Play Arts Kai Cloud Strife und Hardy Daytona Box-Set. Wer irgendeine Version des Spiels bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellt, erhält ebenfalls die Beschwörungsmateria für die Esper Chocobo-Küken als DLC bei Veröffentlichung dazu. Wer eine digitale Edition des Spiels im PlayStation Store vorbestellt, erhält ebenfalls das dynamische Design "Cloud & Sephiroth" für PlayStation 4 dazu.Außerdem wurden Details zu den englischsprachigen Synchronsprechern bekanntgegeben:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer